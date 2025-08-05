Ремонт без очікування експертизи: Кабмін змінив правила відновлення житла

Після чергового ворожого обстрілу столиці Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення, спрямоване на прискорення відновлення пошкодженого житла.

Новий механізм значно спрощує бюрократичні процедури, дозволяючи громадам швидше розпочинати ремонтні роботи та допомагати постраждалим родинам.

Кабмін змінив правила відновлення житла

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, ключовою зміною стало спрощення етапів відновлення.

Тепер роботи можна починати паралельно, не чекаючи завершення експертизи. Це дозволить суттєво зекономити час і розпочати ремонт одразу після оцінки збитків.

Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість — на місцях, — пояснила Свириденко.

Фінансування цих робіт здійснюватиметься коштом місцевих бюджетів або коштом міжнародної допомоги.

Це рішення також прискорить виплати в рамках популярної програми єВідновлення, що дозволить людям швидше отримати необхідні кошти.

Крім того, уряд подбав про родини, які залишилися без житла. В рамках нововведень передбачена можливість адресних виплат з місцевих бюджетів для компенсації витрат за тимчасове проживання.

Це підтримка діятиме до того моменту, поки житло не буде відремонтоване або родина не отримає нове. Рішення про такі виплати прийматиметься на рівні громади.

Фото: Очільник МВС Ігор Клименко.

Раніше ми розповідали про те, як подати заяву на компенсацію за пошкоджене житло через єВідновлення. Цей процес є важливим для тих, хто постраждав від війни та шукає шляхи для відшкодування збитків.

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