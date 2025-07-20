Поздравления с Днем пророка Ильи: искренние пожелания по случаю праздника в картинках, стихах и прозе

Христиане восточного и западного обряда испокон веков почитают пророка Илью — одного из самых преданных служителей Бога. Он настолько горячо соблюдал все наставления и ответственно выполнял свою миссию среди многочисленного количества язычников, что получил честь быть перенесенным к небу раньше, чем его коснулась смерть.

Бог на огненной колеснице понес Илью в вихре к себе. Впоследствии он являлся Иисусу и трем его ученикам на горе Фавор. По новому календарю деятельность пророка вспоминают 20 июля. Мы подготовили для тебя поздравления с Днем пророка Ильи в стихах, прозе и картинках.

Поздравления с Днем пророка Ильи в стихах

В праздник, в День Ильи пророка,

Я желаю благ земных,

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

***

На Ильин день выгони печаль!

Пусть праздник святого пророка

Все невзгоды выгонит вдаль

Грозой и дождевым потоком!

***

С особым Днем Ильи-пророка!

Пусть в каждом доме будет хлеб,

Никто не будет одиноким,

В грехах никто не будет слеп.

В семью придет навечно радость,

Покой поселится в сердцах.

Нам помнить нужно этот праздник

И почитать Илью в церквах.

***

В День Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

***

Июль нам дарит День Ильи.

Такой святой в Земле один,

Что управлять дождем способен,

Велик Илья и преподобен.

На День Ильин нельзя купаться,

А лучше в братства собираться,

И пиво пенное варить,

Илью за все благодарить.

Хоть в рост покосы наши двинут,

С Ильи в озерах воды стынут,

И зябнут руки по утрам,

И гроз слышнее тарарам.

Пора вершить нам сенокос,

Чтоб травы не ушли в навоз,

Пора молиться нам в домах,

Чтоб жесткой не была зима.

Илья-пророк, нас береги,

От черной силы защити,

А мы уж воздадим молитвой,

Господь, Илью благослови!

***

Бог Илью тогда послал,

Чтобы пророчествовал людям,

О голоде пророк сказал,

Что кара им такая будет.

За то, что Бога своего,

Они забыли, а Ваалу

Их поклоненье велико.

И по словам пророка стало.

Желаю, чтобы навсегда,

Мы осознали и решили,

Что нам без Бога никуда,

И жить нельзя, как раньше жили.

Живому Богу нам служить

Завещано в Господнем Слове,

И этой верой дорожить,

Чтоб не попасть к Ваалу снова!

С Днем ​​пророка Ильи: картинки с поздравлениями

Какие же поздравления с праздником без картинок? Мы подготовили для тебя красивые открытки с искренними поздравлениями с праздником. Порадуй родных и близких своим вниманием в этот день.

Поздравления с Днем пророка Ильи: искренние пожелания по случаю праздника в картинках, стихах и прозе / 6 Фотографий

Поздравления с праздником Ильи в прозе

Пусть Ильин день не пугает Вас своими холодами, пусть с приходом этого праздника погода портится только на улице, а у Вас и в короткие дождливые дни и в темные осенние ночи на душе будет по-летнему тепло от семейного счастья и благополучие в доме.

***

В Ильин день желаю радости и доброты! Пусть твоя жизнь будет безоблачной как небо. Желаю собрать обильный урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом!

***

В Ильин день желаю крепкого здоровья тебе и твоей семье. Желаю порядка и счастья, довольства и радости. Пусть тебя не пугает ни гром, ни молния. Пусть к осени это лето еще радует пестрыми красками, хорошими урожаями, солнечными днями, звенящими песнями.

***

Пусть Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, состоятельным и счастливым. Пусть в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем!

***

В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пусть вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех областях! Веры желаю крепкой, любви настоящей, дружбы верной, добра и мудрости!

***

Пусть День Ильи станет для тебя напоминанием о чистоте мыслей, искренности сердца и готовности быть милосердным каждую секунду. Пусть пример Ильи станет для тебя вдохновением быть лучшей версией себя несмотря на все невзгоды и испытания.

В скором времени нас ждет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. В какие даты мы будем отмечать эти праздники по новому календарю, читай в материале.

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