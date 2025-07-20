Поздравления с Днем пророка Ильи: искренние пожелания по случаю праздника в картинках, стихах и прозе

Фото Unsplash Христиане восточного и западного обряда испокон веков почитают пророка Илью — одного из самых преданных служителей Бога. Он настолько горячо соблюдал все наставления и ответственно выполнял свою миссию среди многочисленного количества язычников, что получил честь быть перенесенным к небу раньше, чем его коснулась смерть. Бог на огненной колеснице понес Илью в вихре к себе. Впоследствии он являлся Иисусу и трем его ученикам на горе Фавор. По новому календарю деятельность пророка вспоминают 20 июля. Мы подготовили для тебя поздравления с Днем пророка Ильи в стихах, прозе и картинках. Поздравления с Днем пророка Ильи в стихах В праздник, в День Ильи пророка, Я желаю благ земных, Мира, радости, достатка, Мыслей только молодых.В этот день все пожелания Станут явью, точно знай. Шли добра посыл огромный, Никогда не унывай. *** На Ильин день выгони печаль! Пусть праздник святого пророка Все невзгоды выгонит вдаль Грозой и дождевым потоком! *** С особым Днем Ильи-пророка! Пусть в каждом доме будет хлеб, Никто не будет одиноким, В грехах никто не будет слеп. В семью придет навечно радость, Покой поселится в сердцах. Нам помнить нужно этот праздник И почитать Илью в церквах. Unsplash *** В День Ильи-пророка вам Я желаю счастья. Не пророчит пусть судьба Беды и ненастья. Пусть лишь добрые прогнозы Будут в жизни вашей. Будет пусть здоровье в теле, Дом ваш — полной чашей. *** Июль нам дарит День Ильи. Такой святой в Земле один, Что управлять дождем способен, Велик Илья и преподобен. На День Ильин нельзя купаться, А лучше в братства собираться, И пиво пенное варить, Илью за все благодарить. Хоть в рост покосы наши двинут, С Ильи в озерах воды стынут, И зябнут руки по утрам, И гроз слышнее тарарам. Пора вершить нам сенокос, Чтоб травы не ушли в навоз, Пора молиться нам в домах, Чтоб жесткой не была зима. Илья-пророк, нас береги, От черной силы защити, А мы уж воздадим молитвой, Господь, Илью благослови! *** Бог Илью тогда послал, Чтобы пророчествовал людям, О голоде пророк сказал, Что кара им такая будет. За то, что Бога своего, Они забыли, а Ваалу Их поклоненье велико. И по словам пророка стало. Желаю, чтобы навсегда, Мы осознали и решили, Что нам без Бога никуда, И жить нельзя, как раньше жили. Живому Богу нам служить Завещано в Господнем Слове, И этой верой дорожить, Чтоб не попасть к Ваалу снова! С Днем пророка Ильи: картинки с поздравлениями Какие же поздравления с праздником без картинок? Мы подготовили для тебя красивые открытки с искренними поздравлениями с праздником. Порадуй родных и близких своим вниманием в этот день. Поздравления с Днем пророка Ильи: искренние пожелания по случаю праздника в картинках, стихах и прозе / 6 Фотографий Читать по теме День пророка Ильи: что известно об истории, традициях и запретах церковного праздника Рассказываем об истории и традициях праздника, когда его отмечают, саму фигуру пророка и значение его имени. Поздравления с праздником Ильи в прозе Пусть Ильин день не пугает Вас своими холодами, пусть с приходом этого праздника погода портится только на улице, а у Вас и в короткие дождливые дни и в темные осенние ночи на душе будет по-летнему тепло от семейного счастья и благополучие в доме. *** В Ильин день желаю радости и доброты! Пусть твоя жизнь будет безоблачной как небо. Желаю собрать обильный урожай и получить Божье благословение на счастливую жизнь! Пусть аромат свежей выпечки наполнит дом уютом и теплом! *** В Ильин день желаю крепкого здоровья тебе и твоей семье. Желаю порядка и счастья, довольства и радости. Пусть тебя не пугает ни гром, ни молния. Пусть к осени это лето еще радует пестрыми красками, хорошими урожаями, солнечными днями, звенящими песнями. *** Пусть Илья благословит ваш дом, сделает его хлебосольным, состоятельным и счастливым. Пусть в вашем доме всегда витает аромат хлеба, запах счастья и веселый смех друзей. Желаем много солнца, которое согреет ваши души, наполнит сердца любовью, верой, искренностью и добром. С Ильиным днем! *** В Ильин день желаю солнечного настроения, радости и вдохновения, благости и успехов! Пусть вокруг царит атмосфера любви и изобилия. Желаю отличного урожая во всех областях! Веры желаю крепкой, любви настоящей, дружбы верной, добра и мудрости! *** Пусть День Ильи станет для тебя напоминанием о чистоте мыслей, искренности сердца и готовности быть милосердным каждую секунду. Пусть пример Ильи станет для тебя вдохновением быть лучшей версией себя несмотря на все невзгоды и испытания. В скором времени нас ждет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. В какие даты мы будем отмечать эти праздники по новому календарю, читай в материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: поздравления в картинках, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter