Когда день ветеринара 2025: дата и история праздника специалистов, спасающих жизнь животных и оберегающих здоровье

Каждый год, во второе воскресенье августа, ветеринары в Украине празднуют профессиональный праздник. В 2023 году День ветеринара или День работников ветеринарной медицины приходится на 10 августа. Всемирный день ветеринара отмечается 25 апреля.

Ветеринары — это люди, которые спасают жизнь животных и оказывают им профессиональную медицинскую помощь. Они выполняют важную работу на уровне врачей, которые спасают людей.

При полномасштабном вторжении животные особенно нуждаются в помощи человека. Ведь многие потеряли дом, получили тяжелые травмы или оказались в ловушке техногенных, экологических катастроф, которые породила Россия.

Рискуя жизнью неравнодушные волонтеры спасали четвероногих, а многие ветеринары бесплатно оказывали медицинскую помощь пострадавшим.

Так что в этот день стоит вспомнить, какую большую работу делают представители этой профессии, и поздравить их с праздником.

История праздника

Профессия ветеринаров появилась очень давно — во времена Средневековья. Ведь люди изо всех сил пытались продлить жизнь скоту, который их кормил, помогал работать на огороде и служил транспортом.

Несмотря на давность профессии, первая специализированная ветеринарная школа появилась во Франции в XVIII веке. Отдал соответствующий приказ лично Людовик XV, обеспокоенный массовой гибелью скота.

В современном мире открылось немало ветеринарных клиник. Пациентами становятся не только представители домашнего скота, но и домашние питомцы, которые становятся полноценными членами семьи. Хозяева заботятся о здоровье своих животных не меньше, чем о собственном.

Кроме того, ветеринары рискуют жизнью, когда оказывают помощь хищным зверям. Сейчас их приходится спасать из зоопарков и заповедных зон, которые находятся под обстрелами.

Даже несмотря на травмы, которые могут нанести животные во время лечения, ветеринары не перестают бороться за жизнь своих пациентов и спасают жизнь.

Официальным праздник День работников ветеринарной медицины стал в 2001 году. Его установили Указом Президента Украины по инициативе Министерства аграрной политики.

Благодаря утверждению праздника на государственном уровне был помечен значительный вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благосостояния, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды.

