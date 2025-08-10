Коли день ветеринара 2025: дата та історія свята спеціалістів, які рятують життя тварин та оберігають здоров’я

Щороку, в другу неділю серпня, ветеринари в Україні святкують професійне свято. У 2025 році День ветеринара, або День працівників ветеринарної медицини припадає на 10 серпня. Всесвітній день ветеринара відзначається 25 квітня.

Ветеринари — це люди, які рятують життя тварин й надають їм професійну медичну допомогу. Вони виконують важливу роботу на рівні з лікарями, які рятують людей.

Під час повномасштабного вторгнення тварини особливо потребують допомоги людини. Адже багато хто втратив домівку, отримав важкі травми чи опинився в пастці техногенних, екологічних катастроф, які спричинила Росія.

Ризикуючи життям небайдужі волонтери рятували чотирилапих, а багато ветеринарів безоплатно надавали медичну допомогу тим, хто постраждав.

Тож в цей день варто згадати, яку велику роботу роблять представники цієї професії, та привітати їх зі святом.

Історія свята

Професія ветеринарів з’явилася дуже давно — за часів Середньовіччя. Адже люди з усіх сил намагалися продовжити життя худобі, яка їх годувала, допомагала поратися на городі та слугувала транспортом.

Попри давність професії, перша спеціалізована ветеринарна школа з’явилася у Франції аж в XVIII столітті. Віддав відповідний наказ особисто Людовик XV, який був стурбований масовою загибеллю худоби.

В сучасному світі відкрилося вже чимало ветеринарних клінік. Пацієнтами стають не лише представники свійської худоби, а й домашні улюбленці, які стають повноцінними членами родини. Господарі дбають про здоров’я своїх тваринок не менше, ніж про власне.

Крім того, ветеринари ризикують життям, коли надають допомогу хижим звірам. Зараз їх доводиться рятувати із зоопарків та заповідних зон, які перебувають під обстрілами.

Навіть попри травми, яких можуть завдати тварини під час лікування, ветеринари не перестають боротися за життя своїх пацієнтів та рятують життя.

Офіційним святом День працівників ветеринарної медицини став у 2001 році. Його встановили Указом Президента України за ініціативою Міністерства аграрної політики.

Завдяки затвердженню свята на державному рівні було відзначено вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного й епізоотичного добробуту, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва та охорони навколишнього середовища.

