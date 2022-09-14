Не запускай нежить, він може перерости у гайморит: причини, форми, симптоми та лікування

Цьогоріч осінні холоди настали швидко та несподівано, а отже, статистика застуд значно збільшується.
Якщо звичайному нежитю не приділити достатньо уваги, то може розвинутися гайморит. Однак є й такі причини гаймориту, про які ти не здогадуєшся.
Тут ти дізнаєшся про всі причини, які можуть спровокувати гайморит, види гаймориту, симптоми та лікування дорослих.
У медичних колах гайморит називають синуситом. Це запалення слизової оболонки верхньощелепних, або гайморових, пазух — великих повітроносних порожнин з обох боків від носа.
Причини бувають такі:
Відтак, ГРВІ, грип чи недолікована застуда й нежить, стафілококова інфекція, поява у великій кількості грампозитивної анаеробної бактерії роду стрептококів може спровокувати гайморит.
Також причиною можуть стати гемофільна паличка, моракселли, піогенний або золотистий стафілокок, синьогнійна або кишкова паличка.
Сам гайморит від людини до людини передатися не може, однак може передаватися інфекція чи респіраторне захворювання, що його провокує.
Однак є й інші причини, які не пов’язані з цим захворюванням:
Гайморит може виникати в одній із пазух, і тоді його класифікують як правосторонній чи лівосторонній. Також він може буди двосторонній.
За формою гайморит буває:
Якщо форма захворювання гостра, то симптоматика дуже яскрава, діагностика не викликає ускладнень. За своєчасного лікування одужання настає упродовж 10-21 днів.
При різних видах і формах гаймориту симптоми дещо відрізняються. Якщо хвороба не запущена, то симптоматика протікає простіше.
Однак є і спільні симптоми, які зустрічаються у кожному виді гаймориту:
Якщо причиною є вірусне інфікування, то гайморит розвивається впродовж двох – п’яти днів після перших проявів застуди. Бактеріальна форма відрізняється гострим початком хвороби з підвищенням температури до 39-40 °С. З’являються гнійні виділення з носа. Постійний головний біль, від якого не допомагають пігулки.
Якщо гайморит одонтогенний (викликаний стоматологічними проблемами), то перед закладеністю носа може турбувати зубний біль чи дискомфорт, карієс.
Замість того, щоб самостійно призначати собі краплі від нежитю, які лікують лише симптоматично, варто звернутися до лікаря-оториноларинголога.
Він направить на знімки та аналізи, щоб виявити причину гаймориту, адже від неї залежить правильне та ефективне лікування.
Додатково застосовують ліки, які знижують закладеність носа, запалення. Можливе використання соляного розчину, який покращує відходження слизу.
Деякі форми й стадії гаймориту потребують хірургічного втручання. Однак при лікуванні будь-якого гаймориту необхідно гарно зволожувати повітря та якомога частіше проводити вологе прибирання.
Одонтогенний гайморит особливо неприємний, адже супроводжується проблемами з зубами. Щоб їх не було і ця причина гаймориту ніколи не з’являлася, треба правильно слідкувати за здоров’ям своїх зубів.
На найпоширеніші запитання до стоматолога: правильний догляд, карієс, зуби мудрості, брекети, імпланти, відповів експерт. Читай, щоб не пропустити.
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