Не запускай нежить, він може перерости у гайморит: причини, форми, симптоми та лікування

Цьогоріч осінні холоди настали швидко та несподівано, а отже, статистика застуд значно збільшується.

Якщо звичайному нежитю не приділити достатньо уваги, то може розвинутися гайморит. Однак є й такі причини гаймориту, про які ти не здогадуєшся.

Тут ти дізнаєшся про всі причини, які можуть спровокувати гайморит, види гаймориту, симптоми та лікування дорослих.

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Причини гаймориту

У медичних колах гайморит називають синуситом. Це запалення слизової оболонки верхньощелепних, або гайморових, пазух — великих повітроносних порожнин з обох боків від носа.

Причини бувають такі:

Інфекції — їх провокують різні віруси, бактерії та грибки.

Відтак, ГРВІ, грип чи недолікована застуда й нежить, стафілококова інфекція, поява у великій кількості грампозитивної анаеробної бактерії роду стрептококів може спровокувати гайморит.

Також причиною можуть стати гемофільна паличка, моракселли, піогенний або золотистий стафілокок, синьогнійна або кишкова паличка.

Сам гайморит від людини до людини передатися не може, однак може передаватися інфекція чи респіраторне захворювання, що його провокує.

Хронічні захворювання дихальної системи та ЛОР-органів, тривалий нежить і пов’язане з ним безконтрольне застосування судинозвужувальних засобів.

дихальної системи та ЛОР-органів, тривалий нежить і пов’язане з ним безконтрольне застосування судинозвужувальних засобів. Одонтогенний гайморит. Він розвивається внаслідок патології верхніх зубів: карієс, пульпіт, наслідки неправильного лікування тощо.

Він розвивається внаслідок патології верхніх зубів: карієс, пульпіт, наслідки неправильного лікування тощо. Травматичний. Один із можливих наслідків травм носа або придаткових пазух, викривлення носової перегородки тощо.

Один із можливих наслідків травм носа або придаткових пазух, викривлення носової перегородки тощо. Продуктивний . Пов’язаний із поліпами, гіперплазією слизової оболонки та іншими утвореннями в пазухах носа, які порушують відтік слизу з гайморових пазух.

. Пов’язаний із поліпами, гіперплазією слизової оболонки та іншими утвореннями в пазухах носа, які порушують відтік слизу з гайморових пазух. Алергічний. Відрізняється постійною набряклістю та закладеністю носа, чханням. До гаймориту можуть додаватися й такі неприємні симптоми, як свербіння носа й очей, сльозотеча.

Однак є й інші причини, які не пов’язані з цим захворюванням:

куріння;

ослаблений імунітет;

проживання у районі з дуже забрудненим повітрям.

Види та форми гаймориту у дорослих

Гайморит може виникати в одній із пазух, і тоді його класифікують як правосторонній чи лівосторонній. Також він може буди двосторонній.

За формою гайморит буває:

Гострим. Виникає переважно в осінньо-зимовий період, коли спостерігається авітаміноз.

Якщо форма захворювання гостра, то симптоматика дуже яскрава, діагностика не викликає ускладнень. За своєчасного лікування одужання настає упродовж 10-21 днів.

Хронічним. Тривалий час симптоми взагалі не спостерігаються. У період загострення може піднятися температура тіла, ніс повністю перестає виконувати дихальну функцію, з’являються головні та місцеві болі.

Гнійним. У такому разі відбувається скупчення гною в синусах. Він може виділятися або утворювати кірки, провокуючи ускладнення.

Симптоми

При різних видах і формах гаймориту симптоми дещо відрізняються. Якщо хвороба не запущена, то симптоматика протікає простіше.

Однак є і спільні симптоми, які зустрічаються у кожному виді гаймориту:

Сильні слизові виділення з носа. Порушення нюху або його відсутність. Головні болі. Загальна слабкість. Біль у переніссі та лобовій частині, коли нахиляти голову вниз. Голос стає гугнявий. Може порушуватися сон. Посилення симптоматики відбувається у вечірній час.

Якщо причиною є вірусне інфікування, то гайморит розвивається впродовж двох – п’яти днів після перших проявів застуди. Бактеріальна форма відрізняється гострим початком хвороби з підвищенням температури до 39-40 °С. З’являються гнійні виділення з носа. Постійний головний біль, від якого не допомагають пігулки.

Якщо гайморит одонтогенний (викликаний стоматологічними проблемами), то перед закладеністю носа може турбувати зубний біль чи дискомфорт, карієс.

Лікування

Замість того, щоб самостійно призначати собі краплі від нежитю, які лікують лише симптоматично, варто звернутися до лікаря-оториноларинголога.

Він направить на знімки та аналізи, щоб виявити причину гаймориту, адже від неї залежить правильне та ефективне лікування.

Якщо гайморит спровокували віруси, то його лікують промиваннями для видалення слизового секрету та ліками, які зменшують симптоматику застуди.

У разі бактеріального гаймориту подібне лікування буде неефективним. Тоді лікарі прописують антибіотики й препарати, що вбивають бактерію.

Додатково застосовують ліки, які знижують закладеність носа, запалення. Можливе використання соляного розчину, який покращує відходження слизу.

Деякі форми й стадії гаймориту потребують хірургічного втручання. Однак при лікуванні будь-якого гаймориту необхідно гарно зволожувати повітря та якомога частіше проводити вологе прибирання.

Одонтогенний гайморит особливо неприємний, адже супроводжується проблемами з зубами. Щоб їх не було і ця причина гаймориту ніколи не з’являлася, треба правильно слідкувати за здоров’ям своїх зубів.

На найпоширеніші запитання до стоматолога: правильний догляд, карієс, зуби мудрості, брекети, імпланти, відповів експерт. Читай, щоб не пропустити.

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