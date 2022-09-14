Не запускай насморк, он может перерасти в гайморит: причины, формы, симптомы и лечение

В этом году осенние холода наступили быстро и неожиданно, а значит, статистика простуд увеличивается.
Если обычному насморку не уделить достаточно внимания, то может развиться гайморит. Однако есть и такие причины гайморита, о которых ты не догадываешься.
Здесь ты узнаешь обо всех причинах, которые могут спровоцировать гайморит, видах гайморита, симптомах и лечении взрослых.
В медицинских кругах гайморит называют синуситом. Это воспаление слизистой верхнечелюстных, или гайморовых, пазух — больших воздухоносных полостей с обеих сторон от носа.
Причины бывают следующие:
Следовательно, ОРВИ, грипп или простуда и насморк, стафилококковая инфекция, появление в большом количестве грамположительной анаэробной бактерии рода стрептококков может спровоцировать гайморит.
Также причиной могут стать гемофильная палочка, моракселла, пиогенный или золотистый стафилококк, синегнойная или кишечная палочка.
Сам гайморит от человека к человеку передаться не может, однако может передаться инфекция или респираторное заболевание, которая его спровоцирует.
Однако есть и другие причины, не связанные с этим заболеванием:
Гайморит может возникать в одной из пазух, и тогда он будет классифицироваться как правосторонний или левосторонний. Также он может быть двусторонним.
По форме гайморит бывает:
Если форма заболевания острая, то симптоматика очень яркая, а диагностика не вызывает осложнений. При своевременном лечении выздоровление наступает через 10–21 дней.
При разных видах и формах гайморита симптомы несколько отличаются. Если он не запущен, то симптоматика протекает проще.
Однако есть и общие симптомы, которые встречаются в каждом виде гайморита:
Если причиной является вирусная инфекция, то гайморит развивается в течение двух – пяти дней после первых симптомов простуды.
Бактериальная форма отличается острым началом заболевания с повышением температуры до 39-40 °С. Появляются гнойные выделения из носа. Постоянная головная боль, от которой не помогают таблетки.
Если гайморит одонтогенный (вызванный стоматологическими проблемами), то перед заложенностью носа может беспокоить зубная боль или дискомфорт, кариес.
Прежде чем самому назначать себе капли от насморка, которые лечат только симптоматически, следует обратиться к оториноларингологу.
Он направит на снимки и анализы, чтобы определить причину гайморита, ведь от нее зависит правильное и эффективное лечение.
Дополнительно применяют препараты, снижающие заложенность носа, воспаление. Возможно использование соляного раствора, улучшающего отхождение слизи.
Одонтогенный гайморит особенно неприятный, ведь сопровождается проблемами с зубами. Чтобы их не было и эта причина гайморита никогда не появлялась, нужно правильно следить за здоровьем своих зубов.
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