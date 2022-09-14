Не запускай насморк, он может перерасти в гайморит: причины, формы, симптомы и лечение

В этом году осенние холода наступили быстро и неожиданно, а значит, статистика простуд увеличивается.

Если обычному насморку не уделить достаточно внимания, то может развиться гайморит. Однако есть и такие причины гайморита, о которых ты не догадываешься.

Здесь ты узнаешь обо всех причинах, которые могут спровоцировать гайморит, видах гайморита, симптомах и лечении взрослых.

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Причины гайморита

В медицинских кругах гайморит называют синуситом. Это воспаление слизистой верхнечелюстных, или гайморовых, пазух — больших воздухоносных полостей с обеих сторон от носа.

Причины бывают следующие:

Инфекции — их провоцируют различные вирусы, бактерии и грибки.

Следовательно, ОРВИ, грипп или простуда и насморк, стафилококковая инфекция, появление в большом количестве грамположительной анаэробной бактерии рода стрептококков может спровоцировать гайморит.

Также причиной могут стать гемофильная палочка, моракселла, пиогенный или золотистый стафилококк, синегнойная или кишечная палочка.

Сам гайморит от человека к человеку передаться не может, однако может передаться инфекция или респираторное заболевание, которая его спровоцирует.

Хронические заболевания дыхательной системы и ЛОР-органов, длительный насморк и связанное с ним бесконтрольное применение сосудосуживающих средств.

дыхательной системы и ЛОР-органов, длительный насморк и связанное с ним бесконтрольное применение сосудосуживающих средств. Одонтогенный гайморит. Он развивается в результате патологии верхних зубов: кариес, пульпит, как следствие неправильного лечения и т.д.

Он развивается в результате патологии верхних зубов: кариес, пульпит, как следствие неправильного лечения и т.д. Травматический. Одно из возможных последствий травм носа или придаточных пазух, искривление носовой перегородки и т.д.

Одно из возможных последствий травм носа или придаточных пазух, искривление носовой перегородки и т.д. Производительный. Связан с полипами, гиперплазией слизистой оболочки и другими образованиями в пазухах носа, которые нарушают отток слизи из гайморовых пазух.

Связан с полипами, гиперплазией слизистой оболочки и другими образованиями в пазухах носа, которые нарушают отток слизи из гайморовых пазух. Аллергический. Отличается постоянной отечностью и заложенностью носа, чиханием. К гаймориту могут добавляться и такие неприятные симптомы, как зуд носа и глаз, слезотечение.

Однако есть и другие причины, не связанные с этим заболеванием:

курение;

ослабленный иммунитет;

проживание в районе с очень загрязненным воздухом.

Виды и формы гайморита у взрослых

Гайморит может возникать в одной из пазух, и тогда он будет классифицироваться как правосторонний или левосторонний. Также он может быть двусторонним.

По форме гайморит бывает:

Острым. Возникает в основном в осенне-зимний период, когда наблюдается авитаминоз.

Если форма заболевания острая, то симптоматика очень яркая, а диагностика не вызывает осложнений. При своевременном лечении выздоровление наступает через 10–21 дней.

Хроническим. Некоторое время симптомы вообще не наблюдаются. В период обострения может подняться температура тела, нос полностью перестает выполнять дыхательную функцию, появляются головные боли.

Гнойным. В таком случае происходит скопление гноя в синусах. Он может выделяться или образовывать корки и провоцировать осложнения.

Симптомы

При разных видах и формах гайморита симптомы несколько отличаются. Если он не запущен, то симптоматика протекает проще.

Однако есть и общие симптомы, которые встречаются в каждом виде гайморита:

Сильные слизистые выделения из носа. Нарушение обоняния или его отсутствие. Головные боли. Общая слабость. Боль в переносице и лобной части при наклонах головы вниз. Голос становится гнусавым. Может нарушаться сон. Усиление симптоматики происходит в вечернее время.

Если причиной является вирусная инфекция, то гайморит развивается в течение двух – пяти дней после первых симптомов простуды.

Бактериальная форма отличается острым началом заболевания с повышением температуры до 39-40 °С. Появляются гнойные выделения из носа. Постоянная головная боль, от которой не помогают таблетки.

Если гайморит одонтогенный (вызванный стоматологическими проблемами), то перед заложенностью носа может беспокоить зубная боль или дискомфорт, кариес.

Лечение

Прежде чем самому назначать себе капли от насморка, которые лечат только симптоматически, следует обратиться к оториноларингологу.

Он направит на снимки и анализы, чтобы определить причину гайморита, ведь от нее зависит правильное и эффективное лечение.

Если твой гайморит спровоцировали вирусы, его лечат промываниями для удаления слизистого секрета и лекарствами, которые уменьшают симптоматику простуды.

При бактериальном гайморите подобное лечение будет неэффективным. Тогда врачи прописывают антибиотики и препараты, убивающие бактерию.

Дополнительно применяют препараты, снижающие заложенность носа, воспаление. Возможно использование соляного раствора, улучшающего отхождение слизи.

Некоторые формы и стадии гайморита нуждаются в хирургическом вмешательстве. Однако при лечении любого гайморита необходимо хорошо увлажнять воздух и как можно чаще проводить влажную уборку.



Одонтогенный гайморит особенно неприятный, ведь сопровождается проблемами с зубами. Чтобы их не было и эта причина гайморита никогда не появлялась, нужно правильно следить за здоровьем своих зубов.

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