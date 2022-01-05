Бабуся каже, що їжа з мікрохвильовки радіоактивна — руйнуємо міфи разом із МОЗ

Важко уявити наше життя без таких приладів, як холодильник, лампа чи мікрохвильовка.

Давай чесно, з часом люди стають більш ледачими, тож винаходять прилади, які полегшують життя. Одним із таких приладів є мікрохвильова піч. Вона значно спрощує побут, ще й економить час.

У мікрохвильовці можна не тільки розігрівати їжу, а й готувати не дуже складні страви, для прикладу — в багатьох сучасних пристроях є функція грилю.

Але люди чомусь звикли шукати в усьому погане. Тож за багато років навколо мікрохвильової печі з’явилося немало чуток та міфів. Найголовніший з них — їжа після мікрохвильовки стає радіоактивною.

На своїй сторінці у Facebook МОЗ розвінчало ці міфи та пояснило принцип роботи мікрохвильової печі.

— Принцип дії мікрохвильовки досить простий: під час роботи приладу всередині утворюються радіохвилі (частота 2,450 ГГц), які приводять в рух молекули води/цукру/жиру, в результаті чого їжа нагрівається.

Міністерство пояснює, що, як і будь-який електроприлад, мікрохвильова піч має випромінювання мікрохвиль.

За своєю суттю воно подібне до випромінювання від електричних лампочок або радіоприймача, тобто є абсолютно безпечним для життя та здоров’я.

Також захисним бар’єром від мікрохвиль є металевий короб та металева сітка на дверях. Вони не дають мікрохвилям вийти за межі приладу.

Але найбільшим міфом залишається те, що продукти стають небезпечними для вживання, бо перетворюються в радіоактивні.



Радіоактивне випромінювання та електромагнітне випромінювання — це дві різні речі.

— Радіоактивним випромінюванням називають виділення елементарних частинок атомними ядрами під час їх поділу, а термін “радіація” стосується іонізуючого випромінювання (альфа, бета та гамма-промені). Саме цей тип випромінювання і має руйнівний ефект для біологічних тканин, — розповідає МОЗ.

У міністерстві кажуть, що електромагнітні хвилі мікрохвильовки проходять через їжу наскрізь і потім гаснуть.

Вони не накопичуються в продуктах, не залишають часточки на них та не руйнують їхню структуру.

Саме тому їжа з мікрохвильовки безпечна для вживання і не є радіоактивною.

Попри це, не варто забувати, що розігрівати їжу в пластикових контейнерах, які не призначені для використання у мікрохвильовках, все ж таки не потрібно — це може бути небезпечним.

Не призначений для цього пластик при нагріванні виділяє токсичні речовини, які можуть потрапити у страви.

Тож в МОЗ радять використовувати для розігріву в мікрохвильовій печі скляний або ж керамічний посуд.

Мікрохвильова піч не шкідлива для нашого здоров’я, тому не варто її боятися. Варто боятися вагітних, що палять, адже це шкодить здоров’ю малюка та самої жінки.

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