Здоровье и красота

Бабушка говорит, что еда из микроволновки радиоактивна — разрушаем мифы вместе с Минздравом

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 января 2022, 17:05
Чи шкідлива мікрохвильовка

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