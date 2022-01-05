Бабушка говорит, что еда из микроволновки радиоактивна — разрушаем мифы вместе с Минздравом

Сложно представить нашу жизнь без таких приборов, как холодильник, лампа или микроволновка. Признаемся, что со временем люди становятся более ленивыми, поэтому изобретают приборы, которые облегчают жизнь.

Одним из таких приборов является микроволновка, которая существенно экономит наше время.

В микроволновке можно не только разогревать еду, но и готовить не очень сложные блюда, например — в большинстве девайсов уже есть функция гриля.

Но люди почему-то привыкли искать во всем плохое. За многие годы вокруг микроволновой печи появилось немало слухов и мифов. Самый главный из них — пища после микроволновки становится радиоактивной.

На своей странице в Facebook Минздрав развеял эти мифы и объяснил работу микроволновой печи.

— Принцип действия микроволновки достаточно прост: во время работы прибора внутри образуются радиоволны (частота 2,450 ГГц), приводящие в движение молекулы воды/сахара/жира, в результате чего пища нагревается.

Министерство объясняет, что, как и любой электроприбор, микроволновка имеет излучение микроволн.

По своей сути оно похоже на излучение от электрических лампочек или радиоприемника, то есть абсолютно безопасное для жизни и здоровья.

Также защитным барьером от микроволн является металлический короб и металлическая сетка на двери. Они не позволяют микроволнам выйти за пределы прибора.

Но самым большим мифом остается то, что продукты питания становятся опасными для употребления, потому что превращаются в “радиоактивные”.

Радиоактивное излучение и электромагнитное излучение — это две разные вещи.

— Радиоактивным излучением называют выделение элементарных частиц атомными ядрами во время их деления, а термин “радиация” касается ионизирующего излучения (альфа, бета и гамма-лучи). Именно этот тип излучения и оказывает разрушающий эффект на биологические ткани, — рассказывает Минздрав.

В Министерстве говорят, что электромагнитные волны микроволновки проходят через еду насквозь и затем гаснут.

Они не накапливаются в продуктах, не оставляют следа на них и не разрушают их структуру.

Поэтому пища из микроволновки безопасна для употребления и не является радиоактивной.

Несмотря на это, не стоит забывать, что разогревать пищу в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для использования в микроволновках, все же не нужно — это может быть опасно.

Не предназначенный для этого пластик при нагревании выделяет токсичные вещества, которые могут попасть в блюда.

Поэтому в Минздраве советуют использовать для разогрева в микроволновке стеклянную или керамическую посуду.

Микроволновая печь не вредна для нашего здоровья, потому не стоит ее бояться. Стоит бояться курящих беременных, ведь это вредит здоровью малыша и самой женщины.

Раньше мы рассказывали о том, чем вредно курение для женщин.