Яблучний оцет: все про користь, шкоду та вплив на організм

Яблука є одними із поширених фруктів в Україні, а яблучний оцет, який з них виготовляють, часто використовують у приготуванні випічки чи інших страв. Доволі часто можна почути, що оцет з яблук — ледь не суперфуд, який допоможе схуднути чи навіть затримати молодість.

Але чи справді це так? У матеріалі розповімо тобі про користь та шкоду яблучного оцту, кому його не варто вживати та як він впливає на організм.

Яблучний оцет: як впливає на організм

Мода на здорове харчування — хороший тренд, який справді свідчить про турботу та догляд за своїм організмом. Однак деколи можна побачити гучні заголовки та заяви експертів про неймовірні властивості того чи іншого продукту, який допомагає худнути та навіть боротися з раковими клітинами.

Зараз також дивляться

До таких продуктів відносять і яблучний оцет. Проте продукт на основі бродіння яблук має не лише корисні властивості, а й ряд протипоказів до вживання, й може принести шкоду організму.

Тож у корисних та шкідливих властивостях оцту розбираємося далі.

Користь яблучного оцту

У складі яблучного оцту є оцтова, молочна, яблучна, щавлева і лимонна кислоти. Такі речовини справді мають протизапальну дію.

Також яблучний оцет багатий на вітаміни групи А, В, С, Е й комплекс мікроелементів — калій, натрій, кальцій, магній та залізо.

Такий склад у комплексі може зміцнити та покращити роботу судин, нормалізувати артеріальний тиск, регулювати водно-сольовий баланс в організмі та рівень цукру у крові, позитивно впливає на кістки та зуби, а також додає енергії.

Яблучний оцет також містить пектин — полісахарид, який зменшує кількість “поганого” холестерину та стимулює обмін речовин в організмі.

Також він може:

активізувати обмінні процеси;

виводити токсини;

знижувати апетит;

нормалізувати роботу кишківника.

Використання яблучного оцту можливе не лише у харчуванні, а й у косметології, адже продукт позитивно впливає на якість волосся та шкіри.

Яблучний оцет: шкода для організму

Водночас оцет з яблук може і нашкодити, адже у його складі є кислоти, які не бажано вживати людям, що мають проблеми із ШКТ.

Протипоказано вживати яблучний оцет людям, які страждають на:

хронічний гастрит з підвищеною кислотністю в період загострення;

гепатит;

цистит;

карієс.

Також його не варто вживати:

вагітним жінкам;

матерям, які годують грудьми;

дітям до трьох років;

людям з підвищеною чутливістю шкіри та порушенням епідермісу;

людям з індивідуальною непереносністю, алергією.

Варто пам’ятати, що надмірне вживання оцту може нашкодити будь-кому. Але якщо ти вживаєш такий продукт рідко, тоді тобі буде цікаво дізнатися, як приготувати яблучний оцет самостійно.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.