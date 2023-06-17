Рецепт, что следует иметь в виду! Как приготовить кабачковую пасту с сыром

Легкий ужин из полезных продуктов — мечта каждого и каждой! Если ты ещё не знаешь, чего бы интересного попробовать в этот вечер, тогда предлагаем тебе рецепт кабачковой пасты!
Как готовить кабачковую пасту и какие ингредиенты необходимы — рассказываем дальше.
Для приготовления вкусной пасты из кабачков под сыром тебе понадобится немного времени и совсем мало ингредиентов.
Фото: Ирина Глушак
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