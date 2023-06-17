Еда и рецепты

Рецепт, что следует иметь в виду! Как приготовить кабачковую пасту с сыром

Виктория Мельник, редактор сайта 17 июня 2023, 18:30
Паста из кабачков

Больше новостей
Почуття провини під час війни - як боротись з докорами сумління
Отдых — часть деятельности. Почему не стоит упрекать себя за посиделки с друзьями и фото в соцсетях
Глинотерапія для військових
Глинотерапия для психологической разгрузки: как военные проходят реабилитацию во Львове
Спаржа
Спаржа: польза, витамины и какие свойства овоща — объясняют эксперты
Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
Варварство, невежество, геноцид. Книга Деоккупация Богдана Логвиненко — способ донести миру ужасы войны
Смотреть больше

Материалы по теме

Грецький салат класичний рецепт від Євгена Клопотенка
Классика и ничего лишнего — как приготовить греческий салат
Як засолити червону рибу
Как засолить красную рыбу вкусно и безопасно: пошаговый рецепт
Кабачки в духовці із сиром - рецепт від Євгена Клопотенка
Летние, нежные и легкие: как приготовить кабачки с сыром в духовке по рецепту Евгения Клопотенко
Як приготувати смачну каву вдома: секрети від баристи
Словно из кофейни! Как приготовить вкусный кофе — секреты и рецепт от баристы

Видео
0:03:51
Глинотерапія для військових

Глинотерапия для психологической разгрузки: как военные проходят реабилитацию во Львове
0:13:12
Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
Варварство, невежество, геноцид. Книга Деоккупация Богдана Логвиненко — способ донести миру ужасы войны
0:03:32
музей порцеляни у Києві
Картины, цветы и даже кружево из керамики! Как культуру фарфора разных стран мира собрали под одной крышей
0:10:12
Опір окупантам
Самостоятельно сделал взрывчатку, чтобы противостоять оккупантам! Истории самого смелого партизанского сопротивления
0:05:39
Як приготувати смачну каву вдома: секрети від баристи
Словно из кофейни! Как приготовить вкусный кофе — секреты и рецепт от баристы
Карта бойових дій в Україні
ВСУ освобождают новые территории, а россияне — подтверждают свою репутацию террористов: карта боевых действий в Украине 17 июня в режиме онлайн
0:04:21
Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів
Мины падают на головы людям! Как освобожденная Харьковская область страдает от “лепестков”
0:03:29
Іван Коцюруба
Смотрю на руку, а она… История бойца Нацгвардии, которого не остановили более 20 ранений
0:07:44
Як запускають шахеди по Україні та чому тривоги бувають дивні
Как запускают шахеды по Украине? Юрий Игнат подробно рассказал о причинах странных тревог
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Рецепт, что следует иметь в виду! Как приготовить кабачковую пасту с сыром
Читать дальше
Разбираем вопросы о вине, которые стыдно задать вслух

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь