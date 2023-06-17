Рецепт, что следует иметь в виду! Как приготовить кабачковую пасту с сыром

Легкий ужин из полезных продуктов — мечта каждого и каждой! Если ты ещё не знаешь, чего бы интересного попробовать в этот вечер, тогда предлагаем тебе рецепт кабачковой пасты!

Как готовить кабачковую пасту и какие ингредиенты необходимы — рассказываем дальше.

Паста из кабачков: рецепт приготовления пошагово

Для приготовления вкусной пасты из кабачков под сыром тебе понадобится немного времени и совсем мало ингредиентов.

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Ингредиенты для кабачковой пасты:

куриное филе — 500 г

кабачки — 350 г

помидоры — 200 г

сметана 15% жирности — 150 г

сыр — 50 г

пучок свежей зелени

соль, паприка м по вкусу

Приготовление кабачковой пасты:

Нарежь куриное филе удобным для тебя способом. Нарежь кабачок соломкой. Его не нужно очищать от кожуры. Нарежь помидоры и на мелкой терке натри 50 г сыра. Если сыра под рукой нет — не страшно, и без него будет очень вкусно. Измельчим пучок свежей зелени. На хорошо разогретую сковороду добавь куриное филе и добавь паприки по вкусу. Готовь куриное филе на среднем огне под крышкой до полуготовности, примерно десять минут. После этого, добавь к куриному филе кабачок нарезанный соломкой. Добавь большую часть одной чайной ложки соли, накрой крышкой на две минуты. После этого очень хорошо все перемешай, добавь помидоры и сметану. Еще раз перемешай. Готовь все вместе на среднем огне, периодически помешивая, ещё 10 — 13 мин. При подаче добавь немного зелени и сыра. Также их можно добавить сразу к готовому блюду на сковороде.

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