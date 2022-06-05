Курица, рыба и овощи — на любой вкус! Три простых блюда на обед от известных шеф-поваров из разных стран

Всем со временем надоедает есть одно и то же на обед, поэтому мы предлагаем тебе прокачать свои кулинарные навыки вместе с шеф-поварами из разных стран. Мы подобрали для тебя рецепты простых блюд, которые можно приготовить на обед.

Хрустящая курочка Бадди от Джейми Оливера

По словам шеф-повара, эта хрустящая курочка является семейным фаворитом и хорошо сочетается с любыми салатами.

Ингредиенты

150 г целозернового хлеба;

½ зубчика чеснока;

2 куриные грудки;

оливковое масло;

1 лимон;

½ пучка свежего тимьяна (15 г) по желанию;

2 чайные ложки жидкого меда.

Приготовление

В первую очередь нужно приготовить панировку, поэтому хлеб рвём на кусочки и кладем в кухонный комбайн, добавляем чеснок и перебиваем в мелкую крошку.

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Дальше занимаемся курятиной. Кладем грудки между листами бумаги и отбиваем их, чтобы они стали примерно 1 см толщиной.

Далее на дно бумаги высыпаем панировочные сухари, кладем на них курицу и снова посыпаем ее сухарями.

Накрываем сверху бумагой и еще несколько раз отбиваем курицу, чтобы вбить в нее крошки.

Ставим сковороду на средний огонь, добавляем столовую ложку растительного масла и, когда она нагреется, жарим курицу по 3 мин с каждой стороны до хрустящей золотистой корочки. Приготовленную курицу поливаем лимонным соком, равномерно наносим по мясу мед и нарезаем толщиной 1 см.

Советы

К панировке, по желанию, можно добавить цедру лимона, специи, сыр и все то, что тебе по вкусу.

Подавать курицу можно с запеченным картофелем, салатом и т.п.

Рыбный пирог от Гордона Рамзи

Невероятным рецептом этого пирога поделился шеф-повар на своем сайте. Он точно понравится тем, кто любит рыбу.

Ингредиенты

Для картофельного пюре:

1,5 кг картофеля;

100 г сливочного масла;

200 мл полуобезжиренного молока.

Для начинки пирога:

4 зеленые луковицы;

4 столовые ложки петрушки;

150 г твердого сыра;

50 г сливочного масла;

175 г замороженного гороха;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

150 мл молока;

150 мл крем-фреш (кисломолочный продукт, содержащий 10-45% молочного жира);

450 г рыбы;

соль и перец.

Приготовление

Прежде всего нужно разогреть духовку до 200˚C. Далее чистим и режем на четвертинки картофель, чтобы приготовить пюре. В него добавляем масло и молоко. Пока картофель готовится, нарезаем мелкими кольцами зеленый лук, затем мелко нарезаем петрушку. Натираем твердый сыр.

Ставим глубокую сковороду (такую, которая впоследствии может поместиться в духовку) на средний огонь и добавляем сливочное масло. Когда оно растает, добавляем лук и жарим примерно минуту. Далее добавляем горошек и горчицу, жарим еще примерно минуту.

Затем вливаем молоко и крем-фреш, тушим 5-10 мин до загустения. Добавляем твердый сыр и хорошо перемешиваем.

Когда твердый сыр расплавился, добавляем кусочки рыбы так, чтобы они были покрыты соусом. Добавляем измельченную петрушку и снимаем с огня. Солим и перчим по своему вкусу. Ложкой выкладываем пюре на рыбную смесь так, чтобы покрыть всю поверхность рыбы.

Ставим блюдо в духовку на 20-25 мин, пока оно не зарумянится и не станет хрустящим сверху.

Подавать блюдо можно вместе с овощами.

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Рис с овощами от Евгения Клопотенко

— Приготовить рис с овощами — это всегда хорошая идея, когда хочется съесть простое и вкусное блюдо, — отмечает шеф-повар. Это блюдо точно подойдет для обеда.

Ингредиенты

100 г длиннозернистого риса;

2 яйца;

200 г брокколи (можно замороженные);

200 г кукурузы (консервированной или замороженной);

1 средняя морковь;

2-3 см корня имбиря;

1 ст. л. кунжута;

5 перьев зеленого лука;

25 г сливочного масла;

2-3 ст. л. подсолнечного масла;

соль по вкусу.

Приготовление

Для начала нужно сварить рис. На 100 г риса нужно 250 мл воды. Доводим воду до кипения, затем варим рис 5-10 мин, при этом огонь убавляем до минимума.

Затем снимаем рис с огня и оставляем под закрытой крышкой на 20-30 мин, чтобы он впитал жидкость.

Тем временем готовим овощи и яичный скрамбл. Замороженные овощи нужно предварительно разморозить. Нарезаем кубиком морковь и обжариваем ее на сковороде, добавляем туда брокколи. Затем добавляем кукурузу и имбирь (по желанию). Тушим несколько минут, чтобы овощи оставались хрустящими, и выкладываем их в миску.

На другой сковороде готовим яичный скрамбл, вбиваем в сковороду два яйца и постоянно их перемешиваем до готовности. Добавляем скрамбл в миску с овощами.

Подача блюда: выкладываем на тарелку рис и сверху выкладываем овощи с яйцом. Можно украсить зеленым луком и кунжутом.

Мы рассказали о трех блюдах, которые можно приготовить на обед, однако не забывай, что и ужин должен быть вкусным и разнообразным. Раньше мы рассказывали, что можно приготовить на ужин.