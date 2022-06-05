Курица, рыба и овощи — на любой вкус! Три простых блюда на обед от известных шеф-поваров из разных стран

Всем со временем надоедает есть одно и то же на обед, поэтому мы предлагаем тебе прокачать свои кулинарные навыки вместе с шеф-поварами из разных стран. Мы подобрали для тебя рецепты простых блюд, которые можно приготовить на обед.
По словам шеф-повара, эта хрустящая курочка является семейным фаворитом и хорошо сочетается с любыми салатами.
В первую очередь нужно приготовить панировку, поэтому хлеб рвём на кусочки и кладем в кухонный комбайн, добавляем чеснок и перебиваем в мелкую крошку.
Дальше занимаемся курятиной. Кладем грудки между листами бумаги и отбиваем их, чтобы они стали примерно 1 см толщиной.
Далее на дно бумаги высыпаем панировочные сухари, кладем на них курицу и снова посыпаем ее сухарями.
Накрываем сверху бумагой и еще несколько раз отбиваем курицу, чтобы вбить в нее крошки.
Накрываем сверху бумагой и еще несколько раз отбиваем курицу, чтобы вбить в нее крошки.
Ставим сковороду на средний огонь, добавляем столовую ложку растительного масла и, когда она нагреется, жарим курицу по 3 мин с каждой стороны до хрустящей золотистой корочки. Приготовленную курицу поливаем лимонным соком, равномерно наносим по мясу мед и нарезаем толщиной 1 см.
Фото: сайт Джейми Оливера
К панировке, по желанию, можно добавить цедру лимона, специи, сыр и все то, что тебе по вкусу.
Подавать курицу можно с запеченным картофелем, салатом и т.п.
Невероятным рецептом этого пирога поделился шеф-повар на своем сайте. Он точно понравится тем, кто любит рыбу.
Для картофельного пюре:
Для начинки пирога:
Фото: Unsplash
Прежде всего нужно разогреть духовку до 200˚C. Далее чистим и режем на четвертинки картофель, чтобы приготовить пюре. В него добавляем масло и молоко. Пока картофель готовится, нарезаем мелкими кольцами зеленый лук, затем мелко нарезаем петрушку. Натираем твердый сыр.
Ставим глубокую сковороду (такую, которая впоследствии может поместиться в духовку) на средний огонь и добавляем сливочное масло. Когда оно растает, добавляем лук и жарим примерно минуту. Далее добавляем горошек и горчицу, жарим еще примерно минуту.
Затем вливаем молоко и крем-фреш, тушим 5-10 мин до загустения. Добавляем твердый сыр и хорошо перемешиваем.
Затем вливаем молоко и крем-фреш, тушим 5-10 мин до загустения. Добавляем твердый сыр и хорошо перемешиваем.
Когда твердый сыр расплавился, добавляем кусочки рыбы так, чтобы они были покрыты соусом. Добавляем измельченную петрушку и снимаем с огня. Солим и перчим по своему вкусу. Ложкой выкладываем пюре на рыбную смесь так, чтобы покрыть всю поверхность рыбы.
Ставим блюдо в духовку на 20-25 мин, пока оно не зарумянится и не станет хрустящим сверху.
Ставим блюдо в духовку на 20-25 мин, пока оно не зарумянится и не станет хрустящим сверху.
Подавать блюдо можно вместе с овощами.
— Приготовить рис с овощами — это всегда хорошая идея, когда хочется съесть простое и вкусное блюдо, — отмечает шеф-повар. Это блюдо точно подойдет для обеда.
Фото: Сайт Евгения Клопотенко
Для начала нужно сварить рис. На 100 г риса нужно 250 мл воды. Доводим воду до кипения, затем варим рис 5-10 мин, при этом огонь убавляем до минимума.
Затем снимаем рис с огня и оставляем под закрытой крышкой на 20-30 мин, чтобы он впитал жидкость.
Затем снимаем рис с огня и оставляем под закрытой крышкой на 20-30 мин, чтобы он впитал жидкость.
Тем временем готовим овощи и яичный скрамбл. Замороженные овощи нужно предварительно разморозить. Нарезаем кубиком морковь и обжариваем ее на сковороде, добавляем туда брокколи. Затем добавляем кукурузу и имбирь (по желанию). Тушим несколько минут, чтобы овощи оставались хрустящими, и выкладываем их в миску.
На другой сковороде готовим яичный скрамбл, вбиваем в сковороду два яйца и постоянно их перемешиваем до готовности. Добавляем скрамбл в миску с овощами.
Подача блюда: выкладываем на тарелку рис и сверху выкладываем овощи с яйцом. Можно украсить зеленым луком и кунжутом.
Мы рассказали о трех блюдах, которые можно приготовить на обед, однако не забывай, что и ужин должен быть вкусным и разнообразным. Раньше мы рассказывали, что можно приготовить на ужин.