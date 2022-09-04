Языковой вопрос в школе: как помочь детям. Советы родителям и учителям

Сегодня языковой вопрос в стране стоит как никогда остро. Все те, кто еще до недавнего времени пользовался русским, поняли: так победы не будет. Взрослые активно изучают государственный язык, вводят его в обиход и общаются между собой.

Но с детьми ситуация может отличаться: те, кто с детства рос в семье, где русский был языком общения, сейчас тяжело переносят бум украинизации.

Детский психолог Екатерина Гольцберг дала советы учителям и родителям, как правильно решать языковые преграды без травмы для ребенка и как помочь ребенку перейти на украинский.

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Психолог уверена, что все дети должны понимать: если ты живешь в Украине, ты должен чувствовать себя украинцем.

Задача учителя — помогать малышам с этой проблемой. Хорошим вариантом будет назначение языкового помощника ребенку, который изучает украинский. Главное: помощником должен стать такой же ученик, чтобы дети чувствовали равенство между собой.

Такой патронат может стать основой для дружбы между детьми, уверена психолог.

— Лучше всего переход на украинский язык организовать в полуигровой форме, чтобы дети не чувствовали принуждения.

Основной проблемой в вопросе “перевоспитания” на родной язык часто становятся родители детей. Особенно это видно в родительских чатах.

— Важно, чтобы и для детей, и для их семей в коллективах школы существовали правила. То есть стоит проговаривать и прописывать: мы общаемся на украинском языке, но толерантно относимся к тем, кому это дается тяжело.

Нужно, чтобы каждый гражданин Украины осознал: говорить здесь по-украински необходимо. Причины бывают разными, но не стоит искать оправдания своему нежеланию переходить на государственный. Почему некоторые украинцы не хотят переходить на украинский мы рассказывали раньше.

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