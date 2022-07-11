Это пережиток СССР! Украинские военные о том, почему не нужно “наказывать” отправкой на фронт

Восприятие действительности часто изменяется с удаленностью от фронта. То, что испытывает человек на передовой, трудно представить тем, кто от этого далеко. И все же понимания надо достичь, поскольку вся страна и каждый гражданин влияет на ход этой войны.

Когда в сети всплывают сведения о чьем-то некорректном поступке, некоторым кажется целесообразным пожелать ему отправиться на фронт. Это якобы должно исправить человека, а само участие в войне искупает его вину.

Однако военные призывают не идти по этому ложному пути мышления, поскольку это может навредить украинской армии.

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Защитник Иван Матейко в своем видео, которое выложил в соцсетях, отметил, что отправлять человека на фронт за какую-то вину — это полное обесценивание военной службы.

Защищать Украину — это честь, а не наказание.

Военный уверяет, что если кто-то совершает неправомерный акт, ему стоит искупить свою вину в виде штрафа, заключения или исправительных работ. Кроме того, есть еще миллион других наказаний, которые может понести человек за свои преступления.

Кто-то может считать, что армия этого человека перевоспитает, но на самом деле это не так. Военная служба не переучит, а вытянет наружу все скрытые черты характера.

Что с этим человеком делать, когда он придет воевать? Это же первый кандидат, чтобы покинуть позицию. Это тот человек, который тебя не вытянет.

Так случается, что в мирной жизни кто-то мог быть тихим, спокойным, скромным, но в действительности имеет стержень внутри и делает на фронте такое, чего в мирной жизни никогда не сделал(-а) бы.

Однако всякие “герои”, которые в мирной жизни первые повсюду все рассказывали, здесь оказываются трусами. Потому переставайте отправлять на фронт неадекватов.

Другой украинский военный Юрий Федоренко в интервью Вечернему Киеву отметил, что не стоит превращать военную службу в глазах общественности в средство наказания правонарушителям.

Такой подход — пережиток СССР.

Часто в новостных сообщениях встречаются истории, когда кто-то поступил некорректно с точки зрения закона и вместо административного или уголовного наказания его призывают на службу.

Однако, по мнению военного, таких вещей не должно быть в принципе, в том числе и в ходе полномасштабной войны.

В армию должны идти исключительно мотивированные, образованные, способные учиться люди. Тогда будет меньше потерь и мы скорее получим желаемый результат.

Кроме того, как уже показали долгие месяцы полномасштабной войны, преступления — это область, в которой господствуют оккупанты. Читай, какие данные собрать работники ООН о сексуальных преступлениях россиян в Украине.

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