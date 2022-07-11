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Это пережиток СССР! Украинские военные о том, почему не нужно “наказывать” отправкой на фронт

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 июля 2022, 19:30
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