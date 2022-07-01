Україна

Життя в окупації: чи всі, хто пішов на співпрацю з ворогом — колаборанти?

Вікторія Мельник, практикантка сайту Ольга Читайло 01 Липня 2022, 23:00

Більше відео
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
0:04:50
Лікарі в Україні
В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз
0:01:23
Тренування ЗСУ
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових
0:02:43
Красногорівка
8 років пекла: як у Красногорівці люди виживають із останніх сил
Дивитись більше

Останні відео
0:04:40
Порятунок маленьких харків'ян

Пережити таке неможливо! Порятунок маленьких харків’ян після ворожих обстрілів називають дивом
0:03:39
Хто такий колаборант
Життя в окупації: чи всі, хто пішов на співпрацю з ворогом — колаборанти?
0:03:43
Українки доводять свою силу в усьому світі
Наші жінки доводять свою силу всьому світу! Як українки боронять державу та знищують ворога
Фосфорні бомби Росія
Застосування Росією фосфорних бомб: у чому небезпека та як надати першу допомогу
0:04:50
Лікарі в Україні
В Україні не вистачає медиків: хто ж лікуватиме українців та чому така ситуація зараз
0:01:23
Тренування ЗСУ
Відточують майстерність: дивись, як проходять тренування українських військових
0:02:43
Красногорівка
8 років пекла: як у Красногорівці люди виживають із останніх сил
Борщ
Український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО: цікаві факти та рецепт “червоного” від Клопотенка
0:03:04
Соціальний проект Поділля мрій для дітей українських військових
Відпочинок дітей наших воїнів — внесок у спільну перемогу. На Хмельниччині працюють літні табори
0:03:55
Нульове розмитнення
Перетин кордону — не фінішний етап: що українці не знали про нульове розмитнення авто
Більше відео
Порятунок маленьких харків'ян
Читати далі
Пережити таке неможливо! Порятунок маленьких харків’ян після ворожих обстрілів називають дивом
Українки доводять свою силу в усьому світі
Читати далі
Наші жінки доводять свою силу всьому світу! Як українки боронять державу та знищують ворога

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь