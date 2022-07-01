Життя в окупації: чи всі, хто пішов на співпрацю з ворогом — колаборанти?

Херсонщина, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запоріжжя. Ці області частково під контролем окупантів. Люди, які там залишилися, фактично заручники ворога, який тероризує, змушує до співпраці та переконує, що окупація — це назавжди.

Як вижити на непідконтрольних територіях та не втратити віру у Збройні сили України?

Люди, які потрапили під контроль російських військ, можуть бути легко репресовані до Росії, викрадені або вбиті. Але попри це існує безліч прикладів патріотизму навіть на блокпостах з окупантами. Про один із них ми розповідали раніше — саксофоніст Сінезій уже став юною знаменитістю.

Він разом із родиною дивом виїхав з окупованої Херсонщини.

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Люди ж, які й досі залишаються у Херсоні, страждають від неймовірного здорожчання продуктів, тоді як грошей практично немає. Про це розповідає блогер, який досі перебуває на території, підконтрольній окупантам.

Його ім’я не називається задля забезпечення анонімності та безпеки хлопця.

Заробітку немає ніякого. Виняток: робота на полях у фермерів або йти на роботу до росіян.

Але якщо немає вибору і змушений заробити гроші хоч якось, то чи є це зрадою держави?

Колаборант — це той, хто радо підтримує окупацію, пояснює Державне бюро розслідувань. Ті, хто стають головами так званих адміністрацій та інших “держустанов”, підконтрольних росіянам, теж є зрадниками, колаборантами.

Люди ж, які взяли гуманітарну допомогу від російських військ, аби просто прогодувати свою сім’ю — не зрадники.

Не є злочином також і отримання зарплати чи пенсії в рублях.

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Наскільки тонка межа?

Якщо комунальник вийшов на роботу та підтримує життя міста — він не є зрадником. Проте якщо цей комунальник здав приміщення окупантам — це уже про колаборантство.

Нині в Україні готують законопроект, який чітко окреслить усі ці червоні лінії, але всі ситуації є цілком індивідуальними.

А поки влада України закликає громадян окупованих територій покидати свої населені пункти, навіть через Крим. Це значно полегшить роботу ЗСУ при звільненні територій та врятує життя сотням цивільних.

У нових перехоплених розмовах окупантів російський військові самі зізнаються, як розправляються із беззахисними людьми.

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