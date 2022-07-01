Жизнь в оккупации: все ли, кто пошел на сотрудничество с врагом — коллаборанты?

Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области. Они частично под контролем оккупантов. Оставшиеся там — фактически заложники врага, который терроризирует, принуждают к сотрудничеству и убеждает, что оккупация — это навсегда.

Как выжить на неподконтрольных территориях и не утратить веру в Вооруженные силы Украины?

Люди, попавшие под контроль российских войск, могут быть легко репрессированы в Россию, похищены или убиты. Но, несмотря на это, существует множество примеров патриотизма даже на блокпостах с оккупантами. Об одном из них мы рассказывали раньше — саксофонист Синезий уже стал юной знаменитостью.

Он вместе с семьей чудом уехал из оккупированной Херсонской области.

Сейчас также смотрят

Люди же, которые до сих пор остаются в Херсоне, страдают от невероятного подорожания продуктов, в то время как денег практически нет. Об этом рассказывает блогер, до сих пор находящийся на территории, подконтрольной оккупантам.

Его имя не называется для обеспечения анонимности и безопасности парня.

Заработка нет никакого. Исключение: работа на полях у фермеров или идти на работу к россиянам.

Но если нет выбора и вынужден заработать деньги хоть как-то, то считается ли это изменой государству?

Коллаборант — это тот, кто радостно поддерживает оккупацию, объясняет Государственное бюро расследований. Те, кто становятся главами так называемых администраций и других “госучреждений”, подконтрольных россиянам, тоже являются предателями, коллаборантами.

Люди же, принявшие гуманитарную помощь от российских войск, чтобы просто прокормить свою семью — не предатели.

Не является преступлением также и получение зарплаты или пенсии в рублях.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июля Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Насколько тонкая грань?

Если коммунальщик вышел на работу и поддерживает жизнь города — он не предатель. Однако если этот коммунальщик сдал помещение оккупантам — это уже о коллаборантстве.

Сейчас в Украине готовят законопроект, который четко обозначит все эти красные линии, но все ситуации вполне индивидуальны.

А пока власти Украины призывают граждан оккупированных территорий покидать свои населенные пункты даже через Крым. Это значительно облегчит работу ВСУ при освобождении территорий и спасет жизнь сотням гражданских.

В новых перехваченных разговорах оккупантов российские военные сами признаются, как расправляются с беззащитными людьми.

Подписывайся на Telegram Вікна-новини, чтобы следить за самым интересным!