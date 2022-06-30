Стреляют в упор из пушек и переезжают тела танками — ужасные признания оккупантов в перехваченных разговорах

Российские военные изобрели новый способ спастись от верной смерти — ломают себе пальцы на руках, чтобы попасть в больницу, пока другие изверги открыто рассказывают об издевательствах над украинцами. Нет у московитов уважения даже к мертвым.

В новых перехваченных ГУР и СБУ разговорах оккупанты рассказывают родным, как им приходится спасаться, чтобы не стать пушечным мясом в Украине.

Оккупант: — Парню нужно было домой срочно попасть из-за семейных дел. Он подошел к командиру и попросил уехать на месяц. Его не отпустили. Он долго думал, что делать, я сказал: “У меня есть предложение. У нас бита есть “трофейная”, давай я тебе пальцы сломаю”.

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Собеседник оккупанта смеется.

Оккупант продолжает: — Он сказал: “Давай”. Я ему по пальцам ударил и он уехал.

А оккупанты в Херсонской области расстреливают людей прямо из пушек.

Собеседница: — Ты в них выстрелил и они упали?

Оккупант: — Они не упали, а на кусочки разлетелись.

Собеседница: — А из чего ты стрелял?

Оккупант: — Из пушки, она вылетает, и всем конец приходит.

Но убивать людей из тяжелой артиллерии оккупантам мало. Они не дают покоя даже мертвым украинцам. Российские военные по несколько раз переезжают тела мертвых херсонцев. Об этом они рассказывают в своих разговорах с близкими людьми.

Российские военные не несут за это никакого наказания, а командир просит больше так не делать из-за трупной вони. Такие поступки российских военных доказывают, что “хороших русских” не существует.

Еще одним доказательством их жестокости и военных преступлений против мирного населения является недавний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Раньше мы рассказывали об обстоятельствах обстрела и о том, кто ответит за трагедию в Кременчуге.

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