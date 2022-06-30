Стріляють впритул з гармат та переїжджають тіла танками — жахливі зізнання окупантів у перехоплених розмовах

Російські військові винайшли новий спосіб врятуватися від вірної смерті — ламати собі пальці на руках, аби потрапити до лікарні, натомість інші нелюди відкрито хизуються знущаннями з українців. Немає в московитів поваги навіть до мертвих.

У нових перехоплених ГУР та СБУ розмовах окупанти розповідають рідним, як їм доводиться рятуватися, щоб не стати гарматним м’ясом.

Окупант: — Хлопцю треба було додому терміново потрапити через сімейні справи. Він підійшов до командира та попросився поїхати на місяць. Його не відпустили. Він довго думав, що робити. Я сказав: “У мене є пропозиція. У нас бита є “трофейна”, давай я тобі пальці зламаю”.

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Співрозмовник окупанта сміється.

Окупант продовжує: — Він сказав: “Давай”. Я йому по пальцях вдарив та він поїхав.

А окупанти на Херсонщині вбивають людей просто з гармат.

Співрозмовниця: — Ти в них вистрілив й вони впали?

Окупант: — Вони не впали, а на шматочки розлетілися.

Співрозмовниця: — А з чого ти стріляв?

Окупант: — З гармати, вона вилітає, і всім кінець приходить.

Та вбивати людей з тяжкої артилерії окупантам замало. Вони не дають спокою навіть мертвим українцям. Російські військові по кілька разів переїжджають тіла мертвих херсонців. Про це вони розповідають у своїх розмовах з близькими людьми.

Після цього російські військові не понесли жодного покарання, а їхній командир попросив більше такого не робити через трупний сморід. Такі вчинки російських військових доводять, що “хороших росіян” не існує.

Ще одним доказом їхньої жорстокості та воєнних злочинів проти мирного населення є ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці. Раніше ми розповідали про обставини обстрілу та хто відповість за трагедію в Кременчуці.

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