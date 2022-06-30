Україна

Стріляють впритул з гармат та переїжджають тіла танками — жахливі зізнання окупантів у перехоплених розмовах

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Червня 2022, 23:00

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