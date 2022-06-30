“Кар’єра” в окупаційній владі коштуватиме їм десяти років ув’язнення — СБУ викрила низку колаборантів

СБУ повідомила про підозри ще п’ятьом колаборантам, які допомагають РФ на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, перед законом постане “банкір”, який у змові з російськими кураторами створив та очолив у Маріуполі псевдоутворення, що за своїм функціоналом нагадує “Центробанк ДНР”.

Крім того, СБУ підозрює ще двох колаборантів, які погодились тимчасово очолити незаконні структури у Троїцькому та Сватівському районах Луганської області.

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Також викрито депутатку Міловської селищної ради, яка представляла заборонену в Україні партію ОПЗЖ. Вона добровільно стала “заступником голови Міловської районної адміністрації ЛНР”.

Ще одна прихильниця “русского міра” під час тимчасової окупації Херсона добровільно зайняла посаду так званого “керівника департаменту освіти і науки”.

Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). “Кар’єра” в окупаційній владі може коштувати їм десяти років ув’язнення.

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