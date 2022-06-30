“Карьера” среди оккупантов будет стоить им десяти лет заключения — СБУ разоблачила ряд коллаборантов

СБУ сообщила о подозрениях еще пяти коллаборантам, которые пособничают РФ на временно оккупированных территориях.

В частности, перед законом предстанет “банкир”, который в сговоре с российскими кураторами создал и возглавил в Мариуполе псевдообразование, по своему функционалу напоминающее “Центробанк ДНР”.

Кроме того, СБУ подозревает еще двух коллаборантов, которые согласились временно возглавить незаконные структуры в Троицком и Сватовском районах Луганской области.

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Также разоблачена депутат Миловского поселкового совета, представлявшая запрещенную в Украине партию ОПЗЖ. Она добровольно стала “заместителем главы Миловской районной администрации ЛНР”.

Еще одна поклонница “русского мира” при временной оккупации Херсона добровольно заняла должность так называемого начальника департамента образования и науки.

По всем этим лицам СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). “Карьера” в оккупационных властях может стоить им десяти лет заключения.

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