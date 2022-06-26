Війна — це мир, свобода — рабство, незнання — сила, або як СБУ перехопила нові методички Кремля

Ми неодноразово чули, як російські артисти, блогери, дипломати та держслужбовці торочать одні й ті ж, завчені з методичок фрази про братні народи, українські провокації на інформаційному чи військовому фронті та інші схожі абсурдні заяви.

Нині СБУ перехопила нові методички ФСБ: у них російських чиновників вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну в Україні. Документ має примітку “до неухильного використання”.

Співробітники СБУ перехопили його під час розсилки секретними каналами зв’язку до федеральних органів виконавчої влади РФ. Саме з цими тезами виступатимуть російські чиновники, артисти та спортсмени.

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Один з основних наказів ФСБ — хвалити Путіна.

Бо це, начебто, саме Путін не допустив війни на території РФ, якої так хотів Захід. Путін узагалі особисто відстояв Росію, а росіян врятував від стояння на колінах.

Для більшої переконливості у документах наведено відсоткове співвідношення, як зріс рівень довіри до Путіна.

Ще одна теза: санкції — це нові можливості. Тобто, майже як описав Орвелл у 1984.

У методичках пояснюють різке зниження спроможності економічних можливостей Росії саме шкодою Заходу, до того ж — самому собі. А введення санкцій проти Росії — називають не результатом військових дій на території суверенної держави під прикриттям “спецоперації”, а всесвітньою русофобією та ненавистю до всього російського.

До речі, нові методички взяли до уваги молоду аудиторію, яка, на думку російських експертів, є надто пацифістською.

Блокування Instagram — повна перемога російської влади над ненависним Заходом.

Влада Росії й надалі зомбує своїх громадян. І доки самі росіяни вірять у те, що сьогодні в Києві поцілили у черговий “військовий об’єкт”, російські військові добре знають, що їхні ракети б’ють по цивільних будинках, вбиваючи мирних жителів.

Перехоплені розмови окупантів можна прочитати та прослухати у нашому матеріалі.

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