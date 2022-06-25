Пиячать зі страху та втікають з передової додому — нова добірка перехоплених розмов окупантів

Обкрадають квартири та будинки, після чого хизуються накраденим своїм родичам у телефонних розмовах — так наразі почуваються окупанти на Херсонщині.

А от на Харківщині у росіян справи кардинально інакші — гинуть сотнями, йти у наступ ні з чим, бо техніка не робоча.

У нових перехоплених Службою безпеки України розмовах рашисти зізнаються своїм рідним, що воювати в їхній бригаді ніхто не хоче.

Тому більшість іде у відпустку за сімейними обставинами, приїжджає додому і на війну більше не повертається — пише заяви на звільнення.

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Окупант: Альон, у нас усі втекли. Залишилось шість людей, уявляєш?

Співрозмовниця: Ну, вони ж повертаються з цієї відпустки чи звільняються?

Окупант: Ніхто не повертається, звільняються. Чому по телевізору ніхто не каже, я не знаю.

Через небажання йти на вірну смерть багато рашистів користуються давно перевіреним російським лайфхаком — пияцтвом.

Окупант: Я пиячу, Альоно.

Співрозмовниця: Чому?

Окупант: Тому що боюсь. Тут усі пиячать.

У своїх розмовах російські нелюди також вихваляються і новими краденими здобутками на тимчасово окупованій території. Забирають у місцевих усе: від автівок до побутової техніки.

Та рашисти вже розуміють, що солдати в “другій” армії світу — ніщо інше, як живе м’ясо, яким путінські генерали закидують українську землю. Крім того, окупанти скаржаться на підбиту та несправну техніку.

А тим часом українські захисники майстерно знищують ворога. За даними Генштабу, від 24 лютого до 25 червня російська армія втратила вже 34 700 осіб особового складу.

Що схожого між рашизмом та нацизмом? У війнах 1941 і 2022 років є дуже багато спільного. Проте в деяких аспектах Путін навіть перевершив свого кумира Адольфа Гітлера.

Дивись, які історичні паралелі можна провести між рашистами та нацистами.

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