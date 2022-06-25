Пьют из-за страха и бегут с передовой домой — новая подборка перехваченных разговоров оккупантов

Обворовывают квартиры и дома, после чего хвастаются накраденным своим родственникам в телефонных разговорах — так чувствуют себя оккупанты в Херсонской области.

А вот в Харьковской области у россиян дела кардинально другие — гибнут сотнями, идти в наступление не с чем, потому что техника нерабочая.

В новых перехваченных разговорах Службой безопасности Украины рашисты признаются своим родным, что воевать в их бригаде никто не хочет.

Поэтому большинство уходит в отпуск по семейным обстоятельствам, приезжает домой и на войну больше не возвращается — пишет заявление на увольнение.

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Оккупант: Ален, у нас все сбежали. Осталось шесть человек, представляешь?

Собеседница: Ну, они же возвращаются из этого отпуска или увольняются?

Оккупант: Никто не возвращается, увольняются. Почему по телевизору никто не говорит, я не знаю.

Из-за нежелания идти на верную смерть, многие рашисты пользуются давно проверенным русским лайфхаком — пьянством.

Оккупант: Я пью, Алена.

Собеседница: Почему?

Оккупант: Потому что боюсь. Здесь все пьют.

В своих разговорах русские изверги также хвастаются и новыми ворованными достижениями на временно оккупированной территории. Забирают у местных все: от автомобилей до бытовой техники.

Но рашисты уже понимают, что солдаты во “второй” армии мира — ничто иное, как живое мясо, которым путинские генералы забрасывают украинскую землю. Кроме того, оккупанты жалуются на подбитую и неисправную технику.

Тем временем украинские защитники мастерски уничтожают врага. По данным Генштаба, с 24 февраля по 25 июня российская армия потеряла уже 34 700 человек личного состава.

Что похожего между рашизмом и нацизмом? В войнах 1941 и 2022 годов есть очень много общего. Однако в некоторых аспектах Путин даже превзошел своего кумира Адольфа Гитлера.

Смотри, какие исторические параллели можно провести между рашистами и нацистами.

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