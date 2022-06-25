Украина

Пьют из-за страха и бегут с передовой домой — новая подборка перехваченных разговоров оккупантов

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 25 июня 2022, 21:00

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