Їх залишили на десерт для ЗСУ — це констатують самі окупанти! Нова порція перехоплених розмов російських військових

Вони уже не знають, як звідси тікати — а тікати доведеться, бо українських військових рашисти бояться як вогню.

Нова добірка перехоплених ГУР розмов окупантів доводить: росіяни і йшли сюди без ентузіазму, а зараз уже й запал до крадіжки унітазів зник.

Самі ж визнають — Росія, яка “сваїх нє брасаєт”, залишила військових у Криму “на десерт” для ЗСУ.

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Нас тут залишили на закуску! Живемо в землі. Коли ті (українські військові — ред.) стріляють, то летить над головою, падає за 200 метрів від мене. А потім стріляють наші, і воно все теж падає за 200 метрів від мене!

А ще, росіяни почали стріляти самі по собі. Про це ми дізнаємося з їхніх же розмов.

Там “м’ясорубка” була якась між своїми. Два батальйони з різних боків лісу заходили, один одного перестріляли.

Один із вояків РФ зізнається: щиро здивований тим, що російська армія настільки слабка.

А тобі теж здавалося, що нацисти Другої світової війни та сучасні — чимось схожі? Тоді прочитай наш матеріал із думкою експерта, чому так відбувається та де росіяни черпали натхнення до створення свого нацизму.

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