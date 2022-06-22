Их оставили на десерт для ВСУ — это констатируют сами оккупанты! Новая порция перехваченных разговоров российских военных

Они уже не знают, как отсюда бежать — а бежать придется, потому что украинских военных рашисты боятся как огня.

Новая подборка перехваченных ГУР разговоров оккупантов доказывает: россияне и шли сюда без энтузиазма, а теперь уже и страсть к краже унитазов исчезла.

Сами же признают — Россия, которая “своих не бросает”, оставила военных в Крыму “на десерт” для ВСУ.

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Нас оставили здесь на закуску! Живем в земле. Когда те (украинские военные — ред.) стреляют, то летит над головой, падает в 200 метрах от меня. А потом стреляют наши, и оно все тоже падает в 200 метрах от меня!

А ещё россияне начали стрелять сами по себе. Об этом мы узнаем из их же разговоров.

Там “мясорубка” была какая-то между своими. Два батальона с разных сторон леса заходили, друг друга перестреляли.

Один из солдат РФ признается: искренне удивлен тем, какая российская армия слабая.

А тебе тоже казалось, что нацисты Второй мировой войны и современные чем-то похожи? Тогда прочти наш материал с мнением эксперта, почему так происходит и где россияне черпали вдохновение к созданию своего нацизма.

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