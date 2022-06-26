Война — это мир, свобода — рабство, незнание — сила, или как СБУ перехватила новые методички Кремля

Мы неоднократно слышали, как российские артисты, блоггеры, дипломаты и госслужащие повторяют одни и те же, заученные из методичек фразы о братских народах, украинских “провокациях” на информационном или военном фронте и другие подобные абсурдные заявления.

СБУ перехватила новые методички ФСБ: в них российских чиновников учат правильно хвалить Путина и комментировать войну в Украине. Документ имеет примечание “к неукоснительному использованию”.

Сотрудники СБУ перехватили его во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти РФ. Именно с этими тезисами выступят российские чиновники, артисты и спортсмены.

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Один из основных приказов ФСБ — хвалить Путина.

Потому что это, оказывается, именно Путин не допустил войну на территории РФ, которой так жаждал Запад. Путин вообще лично отстоял Россию, а россиян якобы спас от стояния на коленях.

Для большей убедительности в документах приведено процентное соотношение, как вырос уровень доверия к Путину.

Еще один тезис: санкции — это новые возможности. То есть, почти как описал Оруэлл в 1984 году.

В методичках объясняют резкое снижение способности экономических возможностей России именно вредом для Запада, к тому же — самому себе. А введение санкций против России — называют не результатом военных действий на территории суверенного государства под прикрытием “спецоперации”, а всемирной русофобией и ненавистью ко всему российскому.

Кстати, новые методички приняли во внимание молодую аудиторию, которая, по мнению российских экспертов, слишком пацифистская.

Блокировка Instagram — полная победа российских властей над ненавистным Западом.

Власти России продолжают зомбировать своих граждан. И пока сами россияне верят в то, что сегодня в Киеве попали в очередной “военный объект”, российские военные хорошо знают, что их ракеты бьют по гражданским домам, убивая мирных жителей.

Перехваченные разговоры оккупантов можно прочитать и прослушать в нашем материале.

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