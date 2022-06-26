Война — это мир, свобода — рабство, незнание — сила, или как СБУ перехватила новые методички Кремля

Мы неоднократно слышали, как российские артисты, блоггеры, дипломаты и госслужащие повторяют одни и те же, заученные из методичек фразы о братских народах, украинских “провокациях” на информационном или военном фронте и другие подобные абсурдные заявления.
СБУ перехватила новые методички ФСБ: в них российских чиновников учат правильно хвалить Путина и комментировать войну в Украине. Документ имеет примечание “к неукоснительному использованию”.
Сотрудники СБУ перехватили его во время рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти РФ. Именно с этими тезисами выступят российские чиновники, артисты и спортсмены.
Один из основных приказов ФСБ — хвалить Путина.
Один из основных приказов ФСБ — хвалить Путина.
Потому что это, оказывается, именно Путин не допустил войну на территории РФ, которой так жаждал Запад. Путин вообще лично отстоял Россию, а россиян якобы спас от стояния на коленях.
Для большей убедительности в документах приведено процентное соотношение, как вырос уровень доверия к Путину.
Еще один тезис: санкции — это новые возможности. То есть, почти как описал Оруэлл в 1984 году.
Еще один тезис: санкции — это новые возможности. То есть, почти как описал Оруэлл в 1984 году.
В методичках объясняют резкое снижение способности экономических возможностей России именно вредом для Запада, к тому же — самому себе. А введение санкций против России — называют не результатом военных действий на территории суверенного государства под прикрытием “спецоперации”, а всемирной русофобией и ненавистью ко всему российскому.
Кстати, новые методички приняли во внимание молодую аудиторию, которая, по мнению российских экспертов, слишком пацифистская.
Блокировка Instagram — полная победа российских властей над ненавистным Западом.
Блокировка Instagram — полная победа российских властей над ненавистным Западом.
Власти России продолжают зомбировать своих граждан. И пока сами россияне верят в то, что сегодня в Киеве попали в очередной “военный объект”, российские военные хорошо знают, что их ракеты бьют по гражданским домам, убивая мирных жителей.
Перехваченные разговоры оккупантов можно прочитать и прослушать в нашем материале.
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