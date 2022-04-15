В’язниця для зрадників! Що передбачає закон, який карає колаборантів

Зрада — це спис, загострений з обох боків. І ранить він сильніше того, хто перший пустив зброю в хід. Тож усі зрадники нашої неньки-України будуть покарані, відтепер — законно.

Верховна Рада підтримала законопроект № 7186, який передбачає покарання для колабораціоністів, тобто посібників держави-агресора.

Що передбачає закон про колаборантів

— До Кримінального кодексу ми додаємо статтю, яка передбачає покарання за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням окупаційних адміністрацій, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, — пояснив один з ініціаторів законопроекту, народний депутат від фракції Слуга народу, заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник.

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Ті, хто підтримують державу-агресора, можуть загриміти до в’язниці на 10-12 років, а також знімаються з державних посад на 10-15 років.

Також передбачено, що під час дії воєнного стану є можливість спеціального досудового розслідування таких злочинів. Колаборантам не матимуть змоги обирати альтернативний запобіжний захід — для них передбачене тільки перебування під вартою.

За що можна отримати покарання

Реалізація або підтримка рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора.

Будь-яке співробітництво, зокрема збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Інша взаємодія з представниками держави-агресора, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Також ми притягнемо до відповідальності усіх російських військових, які чинять воєнні злочини на нашій землі. Поліція та правозахисники вже фіксують злочини Росії у звільнених від окупації містах, а також різні міжнародні організації та країни світу збирають докази разом з нами.