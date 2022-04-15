Украина

Тюрьма для предателей! Какое наказание предусматривает закон о коллаборантах

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 апреля 2022, 10:00
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0:02:52
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Хочу, чтобы каждый украинец понял, что кроется за мужеством военных — обращение полка Азов в Мариуполе
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