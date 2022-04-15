Тюрьма для предателей! Какое наказание предусматривает закон о коллаборантах

Предательство — это копье, которое сильнее ранит того, кто первым пустил его в ход. Все предатели Украины будут наказаны, отныне — по закону.
Верховная Рада поддержала законопроект №7186, который предусматривает наказание для коллаборационистов.
— В Уголовный кодекс мы добавляем статью, предусматривающую наказание за умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированиям, оккупационным администрациям, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, — пояснил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от фракции Слуга народа, заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник.
Те, кто поддерживают государство-агрессора, могут загреметь в тюрьму на 10-12 лет, а также снимаются с государственных должностей на 10-15 лет.
Те, кто поддерживают государство-агрессора, могут загреметь в тюрьму на 10-12 лет, а также снимаются с государственных должностей на 10-15 лет.
Также на время военного положения предусмотрена возможность специального досудебного расследования таких преступлений. А коллаборантам не смогут выбрать меру пресечения — для них предусмотрено только держание под стражей.
Также мы привлечем к ответственности всех рашистов, совершающих военные преступления на нашей земле. Полиция и правозащитники уже фиксируют преступления России в освобожденных от оккупации городах, а также разные международные организации и страны мира собирают доказательства вместе с нами.