Тюрьма для предателей! Какое наказание предусматривает закон о коллаборантах

Предательство — это копье, которое сильнее ранит того, кто первым пустил его в ход. Все предатели Украины будут наказаны, отныне — по закону.

Верховная Рада поддержала законопроект №7186, который предусматривает наказание для коллаборационистов.

Что предусматривает закон о коллаборантах

— В Уголовный кодекс мы добавляем статью, предусматривающую наказание за умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированиям, оккупационным администрациям, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства, — пояснил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от фракции Слуга народа, заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник.

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Те, кто поддерживают государство-агрессора, могут загреметь в тюрьму на 10-12 лет, а также снимаются с государственных должностей на 10-15 лет.

Также на время военного положения предусмотрена возможность специального досудебного расследования таких преступлений. А коллаборантам не смогут выбрать меру пресечения — для них предусмотрено только держание под стражей.

За что можно получить наказание

Реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора.

Любое сотрудничество, в частности, сбор, подготовка и/или передача материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора.

Другое взаимодействие с представителями государства-агрессора, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в частности, оккупационной администрацией государства-агрессора.

Также мы привлечем к ответственности всех рашистов, совершающих военные преступления на нашей земле. Полиция и правозащитники уже фиксируют преступления России в освобожденных от оккупации городах, а также разные международные организации и страны мира собирают доказательства вместе с нами.