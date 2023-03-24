Міжнародний день боротьби з депресією: значення в українських реаліях

Щороку 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з депресією, щоб привернути увагу спільноти до серйозності наслідків, які вона несе.

Депресія вважається повноцінним захворюванням, адже людина страждає так само як і від фізичного недугу: втрачає здатність працювати та повноцінно функціонувати, з’являється загроза життю.

За статистикою депресія є другою причиною смертності після ДТП. Особливо це стосується молодих людей у віці від 17 до 25 років.

Зараз також дивляться

У багатьох країнах світу людям з депресією дають повноцінні лікарняні, а цей стан сприймається цілком серйозно.

Це показує, як багато роботи над собою провів наш світ, адже колись ментальні проблеми ігнорувалися, вважалися чимось незначним.

Посприяв цьому зрушенню, зокрема, Міжнародний день боротьби з депресією завдяки проведенню просвітницьких заходів.

Міжнародний день боротьби з депресією: важливість у сучасних реаліях

Депресія — це психологічний розлад з тривалим пригніченим станом у понад два тижні, втратою інтересу до повсякденних справ та занять, які раніше приносили задоволення тощо.

Причиною депресії є низка біологічних, психологічних, соціальних та побутових факторів. На цей стан впливає як сьогодення, так і минуле. А оскільки останній рік Україна перебуває у стані війни, проблема депресії може набрати нових обертів.

Сьогодні українці переживають чимало важких та стресових подій. Люди втрачають домівки, рідних, коханих, зазнають травм, які докорінно змінюють життя, виживають у підвалах тощо.

У недалекому майбутньому все це може вплинути на статистику розвитку депресії, адже емоції та переживання від подій можуть наздогнати згодом, а не проявитися одразу.

Саме тому слід говорити про свої емоції, не ігнорувати поганий настрій, який триває понад два тижні, та звертатися за допомогою до спеціалістів. Саме вони допоможуть тобі зрозуміти свій стан та перемогти депресію.

Цей стан може на довго забрати радість життя, перетворитися на хронічний, тож ти й не помітиш, що щось кардинально змінилося. Ми розповіли про ознаки, які допоможуть виявити приховану форму депресії.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.