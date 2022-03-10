Здоров'я та краса

Кровотеча під час вагітності? Без паніки, гінекологиня розповіла, як діяти

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Березня 2022, 22:00
Кровотеча під час вагітності? Без паніки, гінекологиня розповіла, як діяти
Фото: Unsplash

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