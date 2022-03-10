Кровотеча під час вагітності? Без паніки, гінекологиня розповіла, як діяти

Кровотеча — один з найнебезпечніших станів під час вагітності. Тому в разі її виникнення, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Лікарка акушер-гінеколог Людмила Шупенюк розповіла, як діяти під час кровотечі до приїзду швидкої.

У мене кровотеча, але немає можливості звернутися до лікаря

Займи горизонтальне положення, контролюй тиск, пий більше води та приймай транексамову кислоту. Це безпечний препарат, який можна вживати на будь-якому терміні вагітності.

Які кровотечі безпечні

Іноді мазання кров’ю під час вагітності можуть виникати при наявності поліпу, ерозії, запалення чи варикозу. Ці кровотечі зазвичай не сильні та не впливають на загальний стан жінки та малюка.

Якщо кров‘янисті виділення з‘являються на маленькому терміні (затримка до 1 місяця), у половини жінок вагітність розвиватиметься без ускладнень навіть без лікарського втручання або приймання препаратів.

У випадку мажучих кров’янистих виділень можна не хвилюватися. Це безпечно на малих термінах.

Проте крововиділення може бути ознакою загрози переривання вагітності. Не забувай про можливість позаматкової вагітності, низького розміщення плаценти. Тому за першої змоги зроби УЗД.

Коли потрібно негайно звернутися до лікаря

Якщо до кровотечі приєднується різка слабкість, біль, що супроводжується тиском на пряму кишку, прискорене серцебиття, необхідно викликати швидку. Чим більший термін вагітності, тим більша небезпека.

Сильні кров’янисті виділення зі згустками, болем, втратою свідомості загрожують життю матері та дитини. У цьому випадку зволікати не треба та варто негайно звернутися до лікаря.

Якщо ти знаходишся в бункері під час обстрілів або кровотеча почалася в комендантську годину, коли неможливо дістатися до медичного закладу, можна телефоном проконсультуватися у лікаря. Лікарі надають безкоштовну онлайн-допомогу.