Ждала этого годами, и сейчас все может пойти не по плану? Как подготовиться к родам во время войны

Украинские женщины едва ли не самые сильные во всем мире. Они доказали это, рожая в бомбоубежищах под обстрелами и эвакуируясь, сохраняя самое ценное.

Изо всех сил они защищают детей и приносят в этот мир новую жизнь. Рождение ребенка — одно из важнейших событий для каждой женщины, к которому порой готовятся годами.

Однако война ставит нас в трудное положение и роды могут быть не такими, как планировалось.

Расскажем, как подготовиться к родам во время войны.

Первое, что нужно сделать — подготовить список альтернативных вариантов роддомов в вашем городе или в том районе, куда планируете эвакуироваться. Узнай контактные телефоны и познакомься с врачами.

Дальше продумай, как будешь доезжать до роддома.

Можно вызвать скорую помощь, однако стоит обдумать шаги на случай, если она не приедет.

Предварительно найди несколько педиатров, которые смогут консультировать тебя после рождения ребенка онлайн или по телефону.

Также стоит подумать о консультанте по грудному вскармливанию.

Например, тебе могут помочь в Национальном движении в поддержку грудного вскармливания Молочные реки Украины.

Если тебе по медицинским показаниям планировали делать кесарево сечение, то заранее выбери роддом, в который ты сможешь добраться.

Обсуди план действий с врачами. Отправь врачам копии важных документов относительно твоего случая.

Во время войны случается такое, что матери не могут кормить малыша естественным путем. Ранее мы рассказывали, как сохранить грудное вскармливание во время войны и почему это так важно.