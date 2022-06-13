Не соромитися, а зміцнювати м’язи! Розповідаємо, як вправи Кегеля можуть допомогти сечостатевій системі

Жінки повинні стежити за своїм здоров’ям завжди, адже своєчасна перевірка у лікаря може запобігти багатьом захворюванням. З віком наш організм втрачає сили й пружність, м’язи стають слабшими й можуть виникати деякі проблеми, зокрема з сечостатевою системою. Вправи Кегеля допоможуть зміцнити тазові м’язи.

Що таке вправи Кегеля

Лікар Арнольд Кегель — американський гінеколог — розробив комплекс вправ. Вони ефективні для нехірургічного лікування нетримання та випадання органів малого таза в жінок. Ці вправи рекомендовані багатьма лікарями, як лікування чи профілактика різноманітних захворювань.

Ці прості вправи допоможуть:

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контролювати або запобігти нетриманню сечі;

підтримувати органи тазу (матку, сечовий міхур та кишківник);

розслабити вагінальні м’язи;

полегшити біль у ділянці тазу.

Як знайти м’язи Кегеля

Перед тим, як робити вправи Кегеля, треба зрозуміти які м’язи ми зміцнюватимемо. Знайти необхідні м’язи дуже просто: уяви, що тобі дуже хочеться в туалет, і стисни м’язи, ніби намагаєшся стримати сечовипускання. М’язи, що ти стиснула — це вони.

Чи можна робити вправи Кегеля після пологів

Протягом 6-8 тижнів після пологів фізичні навантаження заборонені. Можна виконувати найпростішу вправу Кегеля, але потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем. Адже тут слід враховувати такі фактори, як наявність швів, можливі ускладнення після пологів тощо.

Як робити вправи Кегеля в домашніх умовах

Класична вправа Кегеля для жінок

Це найпростіша вправа, яка не займе багато часу та зусиль. Потрібно стиснути м’язи на 5-7 секунд. Потім їх розтиснути. Повторювати 10-12 разів.

Вдих-видих

Для цієї вправи потрібно зробити глибокий вдих, поступово стискаючи м’язи Кегеля так сильно, як ти спроможна. Потім, коли вже більше стиснути м’язи не виходить, слід затриматися в такому положенні на 3-5 секунд. Потім повільно і плавно розслабитися на глибокому видиху. Повторювати 4-5 разів.

Виштовхування

Потрібно зробити все те саме, що і в попередній вправі, але видих робити не повільно, а різко. І одночасно так само різко розслабляти м’язи Кегеля. Повторювати 4-5 разів.

Утримання

Потрібно стиснути м’язи Кегеля так сильно, як тільки жінка може, й затриматися в такому положенні на 10 секунд. Робити 5-7 повторень, щоразу збільшуючи час напруги м’язів на 1-2 секунди.

Сідничний місток

Для цієї вправи потрібно лягти на спину та зігнути ноги в колінах, не відриваючи ступнів та плечей від підлоги. Тоді треба підняти таз якомога вище. М’язи Кегеля стискати не потрібно. Затриматись у такому положенні на 5–10 секунд, потім опуститися. Повторювати 15-20 разів.

Якщо ти відчуваєш біль під час виконання вправ Кегеля, треба припинити їх виконувати.

Вправи Кегеля не шкідливі, але підходять не всім. Вони не повинні викликати болю.

Інколи жінки соромляться розповідати про свої гінекологічні проблеми та затягують похід до лікаря. Вони самостійно шукають всю інформацію в інтернеті. Раніше ми розповідали про захворювання, про які жінки соромляться говорити.

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