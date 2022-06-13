Здоров'я та краса

Не соромитися, а зміцнювати м’язи! Розповідаємо, як вправи Кегеля можуть допомогти сечостатевій системі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Червня 2022, 07:00
Що таке вправи Кегеля та як їх виконувати
Фото: Unsplash

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