Проживи клімакс у своє задоволення! Що таке менопауза та як полегшити цей період для жінки

Менопауза — це період, який неминуче настає у житті кожної жінки. Проте лякатись його зовсім не варто. Якщо турбуватись про своє тіло, то прожити цей етап можна у своє задоволення.

Лікарка гінеколог-акушер Ольга Білоконь запевняє, що менопауза — це по-своєму прекрасний та ніжний час. І стидатись його точно не варто.

Читай, що таке менопауза, коли й чому вона настає, які її симптоми, а також як полегшити цей період.

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Що таке менопауза

Менопауза — це остаточне припинення менструальних циклів у жінок, після чого вони не можуть народжувати дітей.

Відбувається це тому, що у яєчниках закінчуються яйцеклітини, їхня функція згасає, а менструації припиняються.

Коли настає менопауза

У середньому менопауза настає в 45-55 років. Утім бувають випадки передчасної менопаузи у віці до 40 років. Це пов’язано з первинною недостатністю яєчників, операціями на яєчниках, аутоімунними та хромосомними захворюваннями тощо.

Варто сказати, що менопауза не настає раптово. Їй передує перименопаузальний період, що триває близько чотирьох років.

У цей час менструації стають нерегулярними, проте цикл продовжується. Менструальні виділення можуть бути ряснішими. Також можуть з’являтись нерегулярні кров’янисті виділення.

Симптоми менопаузи

На щастя, у багатьох жінок симптоми менопаузи проходять у легкій чи помірній формі. Проте інколи вони можуть доводити до божевілля.

Гарячі припливи — їх відчуває близько 60-80% жінок. Це раптове відчуття жару на обличчі та у верхній частині тулуба, яке розливається по всьому тілу.

Припливи можуть тривати дві-чотири хвилини та супроводжуватись потовиділенням, серцебиттям, виникненням почуття тривоги тощо.

Такі напади можуть виникати один-два рази на день, але деякі жінки відчувають їх щогодини.

Підвищена нічна пітливість. Вона також пов’язана з припливами. Жінка може прокидатись по кілька разів за ніч у холодному чи жаркому поту.

Відповідно через це з’являтимуться недосип, втома, дратівливість, перепади настрою та проблеми з концентрацією уваги.

Безсоння — навіть якщо немає припливів, жінка може страждати на безсоння та нескінченне почуття втоми та дратівливості.

Як полегшити період менопаузи

Ольга Білоконь рекомендує жінкам не гормональні методи, які можуть полегшити стан під час менопаузи:

здорове харчування, сон та заняття спортом (фітнес, плавання, зарядка та ранкові прогулянки);

втрата зайвої ваги — надання переваги продуктам з низьким глікемічним індексом;

відмова від нікотину;

обмеження вживання цукру (ВООЗ рекомендує споживати не більше восьми чайних ложок цукру на день, враховуючи його кількість у готових продуктах);

опанування холотропного дихання або йоги.

Якщо симптоми важкі та заважають тобі жити, то можна приймати рослинні естрогени (фітоестрогени). Вони містяться в багатьох харчових продуктах (соєвих бобах, нуті, сочевиці, лляному насінні, крупах, фруктах, овочах та червоній конюшині).

Ізофлавони містяться в різних БАДах. Але зверни увагу, що фітоестрогени протипоказані жінкам з історією раку молочної залози.

Лікар також може назначити в окремих випадках антидепресанти в низьких дозах для усунення гарячих припливів. Проте їх прийом можливий тільки після консультації з гінекологом.

А ось рослинні препарати з естрогеноподібною дією (циміцифуга), за результатами досліджень, виявились зовсім неефективними. Тому приймати їх немає сенсу.

Сухість піхви можна ефективно усунути місцевими естрогенами, наприклад, свічками та кремами. Їх можна використовувати протягом тривалого періоду навіть після закінчення менопаузи, щоб позбутись дискомфорту та болісних відчуттів під час статевого акту.

На тлі війни та постійного стресу порушується біологічний годинник здоров’я жінки. Це призводить до збою роботи організму, зокрема порушення репродуктивної системи.

Читай, що робити, якщо є проблеми з менструальним циклом, а також як цьому запобігти.

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