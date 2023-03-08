Щоб менше хворіти та підтримувати молодість організму: якими мають бути звички та харчування жінок під час менопаузи

Організм жінки за своє життя зазнає різних біологічних та гормональних змін. Після 40 років настає період менопаузи. До цього моменту жінки захищені жіночими гормонами естрогенами (найсильнішим з них є естрадіол). Він сприяє міцності кісток, нормальній чутливості до інсуліну, хорошій пам’яті, захищає від ожиріння, серцево-судинних захворювань, забезпечує гладкість шкіри та густоту волосся.

У період менопаузи імунна система жінки “дезорієнтується”, тому вони можуть бути вразливішими до аутоімунних порушень. Про це розповідає дієтологиня Оксана Скиталінська.

— Менопауза, яка настає відносно різко, супроводжується цілим каскадом змін, які проявляються в змінах настрою, безсонні, погіршенні пам’яті, зниженні м’язового тонусу та схильністю до збільшення маси тіла та розвитку аутоімунних порушень. Це саме той час, коли всі рекомендації стосовно способу життя варто втілювати у реальність, — каже експертка. Вона розповіла про харчування жінки 40+.

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Правила сну

Дієтологиня радить рано лягати спати та робити це приблизно в той самий час. Це допоможе нормалізувати режим сну. Бажано перед сном не читати негативні новини, краще віддати перевагу паперовій книжці.

— Забезпечити кращий сон допоможуть прогулянки на свіжому повітрі та робота в саду, якщо маєш його. Також склянка настою квіток ромашки або цибулиння. Можна випити за годину до сну таблетку мелатоніну, — каже експертка.

Але перш ніж приймати ліки чи вітаміни, краще проконсультуватися з лікарем.

Харчування жінки під час менопаузи

Оксана Скиталінська радить вживати:

пюре (морква, буряк, гарбуз) із запечених овочів, смузі з цих овочів. Вони мають біфідогенні властивості — сприяють росту корисних мікроорганізмів, які роблять нас молодшими в плані метаболізму;

квашені овочі — вони багаті лактобактеріями, які так само омолоджують кишкову мікрофлору;

всі сорти капусти, руколу і ростки броколі — містять багато сульфорафару та індол-3-карбінолу, які допомагають печінці виробляти ферменти детоксикації та сповільнюють процеси старіння;

ягоди — наповнені суперцінними фітонутрієнтами, які буквально “гасять” запалення в організмі;

омега-3 жири — борються із запаленнями та покращують роботу всіх клітин організму.

Крім цього дієтологиня радить вживати корисні білки.

Продовжуй їсти яйця, але з рідким жовтком — у них велика сила. Білок має вищу цінність тоді, коли він нежирний (м’ясо, біла риба, морепродукти), — пояснює експертка.

Також корисно їсти каші, адже це складні вуглеводи. За словами дієтологині, чим більше оболонок (або висівок з них), тим більше користі: нормальний холестерин та цукор і здорові кишкові бактерії.

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