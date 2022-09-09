Здоровье и красота

Проживи климакс в свое удовольствие! Что такое менопауза и как облегчить этот период для женщины

Елена Яковлева, редактор сайта 09 сентября 2022, 17:00
Менопауза: що це, симптоми і як полегшити період
Фото: Pexels

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