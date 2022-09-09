Проживи климакс в свое удовольствие! Что такое менопауза и как облегчить этот период для женщины

Менопауза — это период, который наступает в жизни каждой женщины. Однако пугаться его совсем не стоит. Если заботиться о своем теле, то прожить этот этап можно в свое удовольствие.

Врач гинеколог-акушер Ольга Белоконь уверяет, что менопауза — это по-своему прекрасное и нежное время. И стыдиться его точно не стоит.

Читай, что такое менопауза, когда и почему она наступает, какие ее симптомы, а также как облегчить этот период.

Что такое менопауза

Менопауза — это окончательное прекращение менструальных циклов у женщин, после чего они не могут рожать детей.

Происходит это потому, что в яичниках заканчиваются яйцеклетки, их функция угасает, а менструации прекращаются.

Когда наступает менопауза

В среднем менопауза наступает в 45-55 лет. Впрочем, бывают случаи преждевременной менопаузы в возрасте до 40 лет. Это связано с первичной недостаточностью яичников, операциями на яичниках, аутоиммунными и хромосомными заболеваниями и т.д.

Следует сказать, что менопауза не наступает внезапно. Ей предшествует перименопаузальный период, продолжающийся около четырех лет.

В это время менструации становятся нерегулярными, однако цикл продолжается. Менструальные выделения могут быть более обильными. Также могут возникать нерегулярные кровянистые выделения.

Симптомы менопаузы

К счастью, у многих женщин симптомы менопаузы проходят в легкой или умеренной форме. Однако иногда они могут доводить до безумия.

Горячие приливы — их ощущает около 60-80% женщин. Это внезапное чувство жара на лице и в верхней части туловища, разливающееся по всему телу.

Приливы могут длиться две-четыре минуты и сопровождаться потоотделением, сердцебиением, возникновением чувства тревоги и т.д.

Такие приступы могут возникать один-два раза в день, но некоторые женщины чувствуют их каждый час.

Повышенная ночная потливость — она также связана с приливами. Женщина может просыпаться по несколько раз за ночь в холодном или жарком поту.

Соответственно поэтому будут появляться недосып, усталость, раздражительность, перепады настроения и проблемы с концентрацией внимания.

Бессонница — даже если нет приливов, женщина может страдать бессонницей и бесконечным чувством усталости и раздражительности.

Как облегчить период менопаузы

Ольга Белоконь рекомендует женщинам не гормональные методы, которые могут облегчить состояние во время менопаузы:

здоровое питание, сон и занятия спортом (фитнес, плавание, зарядка и утренние прогулки);

избавление от лишнего веса — предпочтение продуктов с низким гликемическим индексом;

отказ от никотина;

ограничение употребления сахара (ВОЗ рекомендует потреблять не больше восьми чайных ложек сахара в день, учитывая его количество в готовых продуктах);

овладение холотропным дыханием или йогой.

Если симптомы тяжелые и мешают тебе жить, то можно принимать растительные эстрогены (фитоэстрогены). Они содержатся во многих пищевых продуктах (соевых бобах, нуте, чечевице, льняных семенах, крупах, фруктах, овощах и красном клевере).

Изофлавоны содержатся в разных БАДах. Но обрати внимание, что фитоэстрогены противопоказаны женщинам с историей рака молочной железы.

Врач также может назначить в редких случаях антидепрессанты в низких дозах для устранения горячих приливов. Однако их прием возможен только после консультации с гинекологом.

А вот растительные препараты с эстрогеноподобным действием (цимицифуга), по результатам исследований, оказались совсем неэффективными. Поэтому принимать их нет смысла.

Сухость влагалища можно эффективно устранить местными эстрогенами, например свечами и кремами. Их можно использовать в течение длительного периода даже после окончания менопаузы, чтобы избавиться от дискомфорта и болезненных ощущений во время полового акта.

На фоне войны и постоянного стресса нарушаются биологические часы здоровья женщины. Это приводит к сбою работы организма, в частности, нарушению репродуктивной системы.

Читай, что делать, если есть проблемы с менструальным циклом, а также как это предотвратить.

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