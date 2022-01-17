Подорожі та натхнення

Місце, де хочеться сповільнити час: Христина Соловій втекла від снігу до Шрі-Ланки

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Січня 2022, 19:00
Христина Соловій про відпочинок на Шрі-Ланці
Фото: Instagram

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