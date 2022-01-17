Місце, де хочеться сповільнити час: Христина Соловій втекла від снігу до Шрі-Ланки

Сьогодні, 17 січня, українська співачка Христина Соловій святкує своє 29-річчя у сонячній Шрі-Ланці. Яким одкровенням поділилася виконавиця у цей день та чим приваблює острів зірок шоу-бізу, читайте далі.

З кожним роком я все більше насолоджуюсь моментами, пізнаю, вивчаю і приймаю себе. Сублімую прожиті досвіди в пісні й дарую їх вам.

Про це співачка написала у своєму Instagram.

Христина Соловій розповідає: мріяла зустріти свій День народження на сонячному узбережжі. Як бачимо, мрії збуваються.

Співачка поділилася, що отримує багато привітань від своїх поціновувачів, і це їй надає натхнення віддавати свою любов у співі.

Це робить мене щасливою і дає відчуття потрібності, відчуття, що я на своєму місці, й воно неоціненне.

Фотощоденник Христини з райського відпочинку дивіться далі.

Чим Шрі-Ланка зваблює зірок шоу-бізу

Тисячею кілометрів білосніжних пляжів

Південно-західне узбережжя острова славиться м’яким кліматом та спокійним океаном (адже рифи захищають пляжі від великих хвиль).

А майже всю берегову лінію (понад тисячу кілометрів) займають райські пляжі. За це Шрі-Ланку можна сміливо назвати “інстаграмною меккою” блогерів.

Неквапливим відпочинком

Шрі-Ланка дає змогу відпочити душею і тілом, пропонуючи привітний персонал, сонячну погоду та воду із середньою температурою 27 °С. Саме тут можна відволіктися від усіх турбот та присвятити час чомусь по-справжньому цінному.

Доброзичливим населенням

Ланкійці дуже шанобливо ставляться до туристів. А ще вони законослухняні, тому на острові можна безпечно та спокійно релаксувати.

Дорогоцінними каменями

Країну називають батьківщиною сапфіру. На острові добувають смарагди, рубіни, а також напівкоштовні камені — аквамарини, топази, гранати, аметисти тощо. А сингаліт, названий на честь корінного населення острова, навіть дорожчий за діамант.

Інші українські зірки також не сидять вдома на зимових “канікулах”. Нещодавно солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька теж побувала у приємному вояжі. Що розповіла KAZKA про відпочинок у Грузії, читай у матеріалі.