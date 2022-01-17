Место, где хочется замедлить время: Кристина Соловий убежала от снега на Шри-Ланку

Сегодня, 17 января, украинская певица Кристина Соловий отмечает свое 29-летие на солнечной Шри-Ланке. Каким откровением поделилась исполнительница в этот день и чем привлекает остров звезд шоу-биза, читайте дальше.

С каждым годом я все больше наслаждаюсь моментами, узнаю, изучаю и принимаю себя. Сублимирую прожитые опыты в песни и дарю их вам.

Об этом певица написала в своем Instagram.

Кристина Соловий рассказывает: мечтала встретить свой День рождения на солнечном побережье. Как видим, мечты сбываются.

Певица поделилась, что получает много поздравлений от своих поклонников, и это дает ей вдохновение отдавать свою любовь в пении.

Это делает меня счастливой и дает ощущение востребованности, ощущение, что я на своем месте, и оно бесценно.

Фотодневник Кристины из райского отдыха смотрите дальше.

Чем Шри-Ланка манит звезд шоу-биза

Тысячей километров белоснежных пляжей

Юго-западное побережье острова славится мягким климатом и спокойным океаном (ведь рифы защищают пляжи от больших волн).

А почти всю береговую линию (более тысячи километров) занимают райские пляжи. За это Шри-Ланку можно смело назвать “инстаграмной меккой” блогеров.

Неторопливым отдыхом

Шри-Ланка позволяет отдохнуть душой и телом, предлагая приветливый персонал, солнечную погоду и воду со средней температурой 27 °С. Именно здесь можно отвлечься от всех забот и посвятить время чему-нибудь по-настоящему ценному.

Доброжелательным населением

Ланкийцы очень уважительно относятся к туристам. А еще они законопослушны, поэтому на острове можно безопасно и спокойно релаксировать.

Драгоценными камнями

Страну называют родиной сапфира. На острове добывают изумруды, рубины, а также полудрагоценные камни — аквамарины, топазы, гранаты, аметисты. А сингалит, названный в честь коренного населения острова, даже дороже бриллианта.

Другие украинские звезды тоже не сидят дома на зимних “каникулах”. Недавно солистка группы KAZKA Александра Зарицкая тоже побывала в приятном вояже. Что рассказала KAZKA об отдыхе в Грузии, читай в материале.