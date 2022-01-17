Путешествия и вдохновение

Место, где хочется замедлить время: Кристина Соловий убежала от снега на Шри-Ланку

Елена Яковлева, редактор сайта 17 января 2022, 19:00
Христина Соловій про відпочинок на Шрі-Ланці
Фото: Instagram

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