Подорожі та натхнення

Нові країни та безліч вражень — Влад Яма у круїзі, але чи підійде тобі такий відпочинок?

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Січня 2022, 20:00
Плюси і мінуси круїзної подорожі
Фото: Unsplash

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Нові країни та безліч вражень — Влад Яма у круїзі, але чи підійде тобі такий відпочинок?
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