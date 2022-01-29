Нові країни та безліч вражень — Влад Яма у круїзі, але чи підійде тобі такий відпочинок?

Нещодавно танцюрист Влад Яма разом з дружиною та сином вирушив у морський круїз Карибським басейном.

Рухаємось на Південь. Попереду п’ять нових країн та безліч вражень! Але ми обов’язково повернемося, — поділився Яма у своєму Instagram.

Ми вирішили розібратися, чим приваблює туристів круїзний відпочинок і які підводні камені він може мати.

Переваги круїзного відпочинку

Не потрібно ні про що турбуватися

Якщо ти плануєш самостійний відпочинок у кількох країнах, тобі потрібно самому бронювати авіаквитки, готелі, прокладати цікавий маршрут для себе тощо.

У круїзі єдине, що тобі треба зробити — обрати дату і маршрут. Про все інше потурбуються за тебе. Цей вид відпочинку об’єднує і транспорт, і готель, і харчування, і розваги на будь-який смак.

Різноманітний відпочинок

Ми звикли думати, що у круїз їдуть лише теплими південними маршрутами, проте це не так. Саме на лайнері можна дістатися найвіддаленіших куточків планети, де немає авіасполучення.

Хочеш відчути себе першовідкривачем Антарктики чи дослідити Нову Гвінею? Ласкаво просимо на борт!

А, може, ти хочеш спробувати всі розваги на кораблі? Навряд чи тобі це під силу. СПА, казино, тенісні корти, кінотеатри та театри, цирки, симулятори серфінгу, стіни для скелелазіння, перегонові траси, лазерні бої, аквапарки, нічні клуби, торгові центри та багато чого іншого не дадуть сумувати.

Ну, а для тих, хто хоче просто коктейль і почитати книгу на палубі або ліниво позасмагати біля басейну, теж є гарні новини. Це можна робити цілими днями.

Суцільна романтика

Звичайно, ніхто не хоче собі такої романтики, як на Титаніку, але все одно на борту мимоволі уявляєш себе Розою Б’юкейтер чи капітаном Джеком Горобцем.

Коли рутина засмоктує тебе, пригоди та свіжі емоції — ось, що лікує душу.

Ну, добре-добре, ми розписали занадто ідеальну картинку.

Тепер про ложку дьогтю у бочці меду

Ціни

Насправді ціна такого вояжу залежить від багатьох факторів: кількість днів у круїзі, тип корабля та каюти, напрямок, пора року тощо. Ціни за морські закордонні круїзи стартують від 17 000 грн за людину і далі прямують у космос.

Щодо кількості днів, то оманливо думати, що у круїз можна поїхати лише на місяць або більше. Схожих пропозицій не так багато. Зазвичай це 3-21 день.

Проте в ціну круїзу не входять квитки до місця старту та від місця прибуття.

Тобто якщо ти хочеш поїхати у круїз Карибським басейном, то спершу треба самостійно долетіти до Флориди, США, звідки почнеться подорож. Так само після закінчення туру доведеться летіти назад власним коштом.

Хоча, звичайно, є круїзи річкові. Наприклад, Дніпром від Києва до Одеси або Дунаєм у напрямку Відень — Братислава.

Відсутність свободи

Той плюс, про який ми писали раніше, а саме відпочинок без турбот, може стати серйозним недоліком для деяких туристів.

Так, за тебе вже потурбувалися, розпланувавши час на борту і за бортом посекундно. Але водночас ти почуваєшся пташкою у золотій клітці, бо у замкненому просторі не можеш бути повністю вільним, особливо якщо це довгостроковий круїз.

Лайнери мають суворий режим. Зазвичай вони перебувають у порту міста протягом дня, а вночі продовжують свій маршрут.

Тому людина не може затриматися довше, поблукати вулицями, зробити те, що не входить у план подорожі. Від групи туристів вимагається максимум дисциплінованості.

Морська хвороба

Так, це досить очевидно, але не сказати про це неможливо. Людям зі слабким вестибулярним апаратом не рекомендується такий вид відпочинку на воді.

Проблема в тому, що так звана морська хвороба може проявитися будь-коли, навіть якщо досі її ніколи не було. Так сталося з переможницею шоу Холостяк-9 Дашею Квітковою у подорожі на Сейшелах.

Нещодавно вона зі своїм чоловіком Нікітою Добриніним вчетверте полетіла у відпустку за кордон з маленьким сином Левом. Читай, що розповіла Даша Квіткова про відпочинок з немовлям.