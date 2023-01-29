Сколько стоит жизнь в Праге для украинцев: жилье, транспорт и коммунальные услуги

По Европе все больше растекается украинская диаспора. Причиной стала война в Украине, но многие ездят за границу по делам или как туристы всего на несколько дней.

К примеру, Прага — столица Чехии, сейчас занимает третье место в Европе по числу принятых беженцев из Украины. А еще война ощутимо повлияла на экономику страны: уровень инфляции здесь один из самых высоких в Европе.

Если ты планируешь поехать в Прагу и не знаешь, во сколько обойдется жизнь для украинцев — читай наш материал и готовься к поездке!

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Сколько стоит жилье в Праге

Центр Праги не приспособлен для длительного проживания: здесь очень узкие и людные улицы, нет зеленых зон. Квартиры здесь сдают туристам — довольно дорого, конечно.

В отдаленных от центра районах можно увидеть дома времен социализма и новые многоэтажные таунхаусы.

Самым распространенным вариантом жилья здесь являются двух или трехэтажные виллы, которые делятся между несколькими семьями.

Для каждой семьи здесь выделены метры земли перед домом, поэтому можно заняться садоводством. Часто такие квартиры в виллах арендуют и студенты. Но после начала полномасштабного вторжения в Украину цены на аренду жилья в Праге заметно выросли из-за количества беженцев.

Средняя цена за две комнаты и кухню — 20 тысяч крон (800 евро). Комната в общем доме или квартира-студия со совмещенными спальней, гостиной и кухней обойдется вдвое дешевле.

Коренные жители Праги редко покупают жилье, ведь, чтобы приобрести собственные метры, придется брать ипотеку на 15-20 лет. Цены на жилье стартуют от 8-10 миллионов крон (330-420 тысяч евро).

На окраине города цены ниже, в районах типа Černý Most. Самые дорогие районы — исторические пригороды, например: Голешовице, Карлин, Винограды. Где-то посередине — Žižkov и Hloubetín.

Сейчас на неоправданно высокие цены на жилье жалуются и местные.

Коммунальные услуги: сколько платят в Праге?

В Праге работает достаточно интересная система задатка за коммунальные сервисы. В течение полугода или года человек платит фиксированную сумму на свое усмотрение. А в конце определенного периода он узнает, сколько действительно потребил за этот срок.

Если сумма меньше той, которую человек заплатил, ему вернут разницу.

Владельцы квартир, которые сдают в аренду, часто просят арендаторов самостоятельно заключать договор с компаниями, поставляющими электроэнергию и газ.

В Праге не распространена система центрального отопления. К тому же на рынке компаний нет монополистов, так что выбирать поставщика газа или воды можно самостоятельно. Но коммунальные услуги зависят от района, где проживает человек.

В коммунальные услуги также входит и вывоз мусора.

Транспорт в Праге

Основой транспорт в Праге — это метро и трамваи. Известно, что трамвайная сеть Праги является самой большой в Европе. Трамваи могут отвезти тебя в любую точку города, даже на самых загруженных маршрутах трамваи курсируют каждые четыре минуты.

Метро имеет три ветви и соединяет берега Праги между рекой Влтавой — почти как в Киеве.

В Праге действует единый билет на весь транспорт. Чтобы экономить, можно купить проездные на месяц, полгода или год.

Для детей до 15 лет проезд на общественном транспорте бесплатный, но если человек едет без билета — можно получить штраф в размере 800 крон. Также штрафуют за еду и напитки в транспорте.

Автомобилями резиденты города пользуются редко, потому что попасть куда угодно можно только с помощью общественного транспорта. К тому же в городе практически нет бесплатных паркомест. У местных значительная скидка на постоянные паркоместа, для них это стоит примерно 60 евро в год.

Если ты не местный, придется платить примерно 100 евро в год.

Кстати, в Праге можно заказать такси Bolt и Uber, однако тарифы здесь в несколько раз выше украинских. Добраться до города можно электричкой или поездом, просто на входе стоит доплатить сумму, если она превышает цену твоего билета.

Питание в Праге: стоимость и разнообразие

В Чехии большинство овощей и фруктов импортные, поэтому найти там помидор с томатным запахом будет сложно. Высокие цены также на рыбу и морепродукты, а их ассортимент в Праге очень небольшой.

Также в Праге не продают слабосоленый лосось, только копченый.

Есть в Праге и рынки, однако в отличие от украинских, на такие базарчики идут люди с доходом выше среднего уровня.

Но практически повсюду есть веганские продукты, а в популярных фастфудах всегда присутствует растительное меню. Big Mac меню в McDonald’s стоит 165 крон (7 евро), меню с веганским бургером — 185 крон (7,7 евро).

Больница, салон красоты и школа: как быть в Праге?

Тем, кто привык к украинской системе обслуживания, в Праге будет тяжело. Государственные медицинские учреждения предлагают широкий спектр услуг, однако к узким специалистам большие очереди, записываться на прием нужно за три-четыре месяца.

В то же время обязательным является страхование. За пенсионеров, женщин в декрете, детей и студентов платит государство.

Индустрия красоты в Праге не развита и бьет по карману. Самые популярные здесь украинские мастера, потому что считаются они наиболее квалифицированными. Стрижка на волосы средней длины в Праге стоит от 1000 крон (40 евро).

Покраска волос в один тон обойдется в около 3000 крон (125 евро) для каре, сложная покраска стоит дороже. За маникюр с покрытием в салоне в среднем берут 800 крон (35 евро).

Устроить ребенка в школу или садик довольно сложно из-за больших очередей. Учеба в частной школе стоит в среднем 12 000 крон (500 евро) в месяц. Месяц обучения в детском саду стоит от 8000 до 15 000 крон (330-625 евро).

Труднее всего за границей найти работу по собственным умениям. В этом убедились героини, о которых мы писали в нашем другом материале: читай, как украинки работу на чужбине искали.

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