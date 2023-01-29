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Сколько стоит жизнь в Праге для украинцев: жилье, транспорт и коммунальные услуги

Виктория Мельник, редактор сайта 29 января 2023, 08:00
Життя у Празі
Фото: Pexels

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