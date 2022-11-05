Украинки на чужбине: как наши женщины за границей работу ищут

Война внесла коррективы в жизнь каждого из нас. Многие женщины без поддержки и помощи выехали из Украины в безопасное для них и их детей место. Но за границей ждут новые вызовы: нужно быстро искать работу, которая, вероятно, будет отличаться от украинской профессии.

Сквозь такую ситуацию прошли три украинки, которые на чужбине смогли найти место работы и устроить быт. О них рассказывало издание Лига.Life.

Из Киева в Великобританию

Екатерина Городнича вместе с малолетним сыном и двумя котами покинула опасный Киев 25 февраля. В начале апреля ей повезло — они выехали в Британию и попали в один из самых богатых районов Уэльса.

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Перед выездом женщина нашла там семью, которая могла бы приютить ее и сына у себя в Британии. Это обеспечило бы бесплатное проживание и официальный адрес проживания в Британии. Принявшая их у себя пара пенсионного возраста выделила отдельное крыло дома для украинцев и даже отказалась делить пополам плату за коммунальные услуги.

Эта семья живет в районе, где люди могут себе позволить дать украинцам жить более полугода в отдельном жилье или в доме рядом с основным, — рассказывает Екатерина.

После переезда в Британию украинцы получают разовые выплаты — £200 от местной администрации и £50 от Красного Креста. Далее регистрируются в официальной системе и получают статус резидента на три года с биометрическими карточками и разрешением на работу. Этого Екатерине было достаточно.

С помощью женщины, которая их у себя приняла, Екатерина смогла найти работу в Британии: в Украине она была промо-продюсером собственного кинопроекта. Через некоторое время об украинке в Британии узнали все уэльские кинопроизводства.

Так женщина смогла попасть на съемку британского научно-фантастического сериала Доктор Кто. Две недели она работала там, а через месяц ее позвали в другую кинокомпанию: благотворительная организация открыла канал для украинских детей с мультиками британских телеканалов.

Там Екатерина занимается переводом мультфильмов, кастингом детей на дубляж. Уже скоро все эти работы выйдут в прокат для украинцев за границей.

Впоследствии украинка решила пойти на еще одну работу — так получилось, что теперь она помогает землякам в Англии искать работу, составлять резюме и подобное.

Женщина с сыном планирует остаться в Британии до конца их визы на три года.

Из Одессы в Румынию

Алена Калетинская признается: решение уехать было случайным. Во время войны ее семья проживала в Измаиле, но из-за маленькой племянницы и для ее безопасности решили отправиться в Румынию, которая очень близка к дому. Месяц переживаний в Галаке, но она взяла себя в руки и отправилась в Бухарест, в миграционную службу. Там получила разрешение работать в чужой стране.

Уже в мае Алена устроилась в школу, которая переехала из Одессы в Румынию. Наличие высшего образования помогло стать преподавательницей математики и географии для детей начальной школы.

А однажды она попала на экскурсию к местному гиду. Разговорились, и она сказала, что хорошо знает историю румынского города, а в Одессе работала гидом для туристов. Так созрела возможность стать гидом в Бухаресте.

Алена сдала экзамен своим новым коллегам — провела пробную экскурсию. Дополнительные курсы не оканчивала, лицензию не получала.

Туристический сезон в Румынии заканчивается в октябре, а незадолго до этого ее нашла еще одна работа: работник социальной службы, который был бы переводчиком. Теперь в ее обязанности входит консультирование украинцев в Румынии.

ООН и ЮНИСЕФ выплачивают украинцам €100 ежемесячно в течение трех месяцев. В Румынии украинцы могут рассчитывать на бесплатное жилье, коммунальные услуги и даже еду. Девушка признается, что сейчас она не платит ни за что, а хозяева ее квартиры получают за беженку €300 за аренду и коммунальные, а также €4 в день на питание.

А еще Алена рассказывает: в Румынии никто не знает русского. А вот на английском общаются свободно. Сейчас девушка бесплатно изучает румынский на курсах, но говорит: еще не знает, останется ли здесь навсегда.

— В Украине — родные и муж-военный. Ты физически не на войне, но морально все очень чувствуешь.

Из Ирпеня в Нидерланды

Кире Золотой некуда возвращаться: ее дом поврежден российской ракетой, а родительский уничтожен российскими танками. Из Ирпеня она уехала 4 марта с детьми, сестрой и мужем. А уже через несколько дней она вместе с родителями, сыном, сестрой и племянниками покинула родную страну и уехала в Нидерланды, в город Гоффдоп.

С тех пор всей семьей они живут в отеле. Кафетерий, где раньше были только завтраки, переоборудовали под трехразовое питание. Из конференц-зала сделали детскую комнату, а на улице построили игровую площадку.

Даже принесли одежду, чтобы мы могли что-то выбрать для себя, потому что выезжали в спешке, — вспоминает женщина.

Уже в апреле женщины получили разрешение на работу. Отец Киры остался с детьми, но сейчас он часто ездит в Ирпень, чтобы восстанавливать их дом. Кира с сестрой и мамой работу нашли случайно, когда гуляли с детьми — это была работа с цветами.

— Здание было прямо у гостиницы, и мы зашли спросить, не нужны ли там рабочие, — вспоминает Кира. Так и работали — в день делали до 400 букетов, которые потом разъезжались по Нидерландам и ближайшим странам ЕС.

Потом Кира пошла работать курьером в Amazon. Сначала туда хотел отправиться отец, но он не знает ни английского, ни нидерландского. А вот Кира немного знает — еще и управлять автомобилем любит.

Пообещали более высокую зарплату, — делится опытом Кира и добавляет, что водительские права подтверждать не нужно. Пользуется украинскими.

В Украине Кира работала crossfit-тренером. В Нидерландах продолжила тренироваться в местном спортзале. Потом тренеры того спортзала начали следить за его упражнениями и пригласили на работу. Кира попыталась пройти тренерскую практику, но помешал языковой барьер: на бытовом уровне она может говорить по-английски, но на профессиональном — нет.

Украинки за рубежом — в Нидерландах, не нашедшие работы ежемесячно получают €50 соцвыплат. В семье Киры — отец и дети. Но женщины семьи работают и платят налоги в стране. На своей работе с цветами они могут получать от €1000 до €1600.

У них расходы за границей минимальны, потому что жилье и питание — бесплатное. Тратят мало, потому что знают — в Украине их ждет дом, который нужно отремонтировать. Кира ждет возвращения домой и обещает: после победы привезет в Нидерланды мужа и покажет, как хорошо их с сыном приняли на чужбине.

Украинки за границей и их истории — бесценны. В спецпроекте от Вікон мы лично пообщались с несколькими из них: как украинки за границей совмещают материнство с работой, открывают бизнес и успевают заниматься своим развитием читай в нашем материале.

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