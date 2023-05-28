Ну почти бесплатно! Как бюджетно путешествовать в любые страны — полезные лайфхаки

Путешествия — одна из самых приятных вещей, которые мы можем позволить себе в жизни. Увидеть мир, разные культуры, памятки природы и архитектуры, познакомиться с новыми людьми — все это вдохновляет и заряжает. Однако каждый год это становится дороже.

В нашем материале ты узнаешь, как бюджетно путешествовать — читай о секретах экономии.

Как бюджетно путешествовать — секреты экономии на проживании и билетах

Чтобы не потратить все деньги на билеты и проживание, следует знать несколько лайфхаков. Мы подробно расскажем тебе о каждом из них.

Сначала нужно определиться, какую страну ты хочешь увидеть. Если это Европа, сэкономить на авиабилетах очень просто. Во-первых, раннее бронирование позволяет снизить сумму до 50%. Оптимальным и наиболее выгодным является бронирование за два месяца. Также долететь до Италии из Польши можно даже за €5! Это не шутка, найти такие билеты можно на сайтах лоукостеров.

Проще всего открыть сканер цен на авиабилеты, выбрать направление, и найти, какая компания предлагает самый дешевый билет. Также на сайтах есть разделы горящих билетов, они стоят до €10, но даты там могут быть как на завтра, так и на осень.

Относительно билетов, проверь все возможности, как можно добраться до пункта назначения. Часто поезда получаются дешевле. Билеты на международные рейсы стартуют от €10, чаще всего наиболее доступным вариантом является автобус.

На цену билета влияет и багаж, если тебе хватит только рюкзака, смело отнимай процент стоимости билета. А еще полезным секретом является то, что можно выбрать местные авиалинии, а не популярные, цена там будет ниже.

Часто туроператоры предлагают нам пакеты с авиасообщением, проживанием и питанием. Иногда составить тур самостоятельно бывает дешевле. Просмотри все варианты, которые дают туроператоры, а затем попробуй составить аналогичный.

Питание в отеле не преимущество, ведь ты едешь за впечатлениями, в которые входит и гастротуризм. Лучше полакомиться в местных кафе или уличной едой, чем есть привычный европейский завтрак.

Как экономить на проживании во время путешествий

Способов сэкономить на проживании больше, чем на перелете. Держи несколько проверенных временем идей:

Хостелы. Это довольно бюджетный способ ночлега. Суть хостела состоит в том, что ты будешь жить в комнате с другими туристами. У каждого есть своя кровать и личное пространство. В хостелах есть душевые, кухня и зоны отдыха. Стоимость проживания минимальна — чаще всего от €5-20 за ночь. Бесплатное жилье. Существуют специальные приложения, такие как CouchSurfing, TrustedHousesitters или другие, где жилье тебе предоставят бесплатно. Вместо этого могут попросить полить цветы или покормить кота. Договориться с отелем или пансионом по приезду. У них часто есть свободные места, к тому же они не будут платить комиссию приложениям для бронирования отелей. Наиболее выгодно так можно жить в небольших пансионах или домиках, которые сдают люди. Кемпинг. Если твое путешествие и местность, в которой ты проживаешь, это позволяет — это отличный и бесплатный вариант. Часто туристические места даже имеют отдельные кемпинги. Поэтому это бюджетный вариант ночлега. Живи вне центра города. Этот простой лайфхак поможет сэкономить не один десяток евро или долларов.

Бюджетные страны для путешествий 2023

Исследователи из Penfold определили, что самыми дешевыми странами по расходам на день стали следующие:

Турция — €15.

€15. Польша — €21.

€21. Болгария — €26,5.

€26,5. Венгрия — €32.

€32. Румыния — €37.

€37. Хорватия — €39.

€39. Кипр — €46.

€46. Португалия — €57,5.

€57,5. Греция — €62.

€62. Испания — €68.

Сделать путешествия более яркими и бюджетными можно следующим образом:

Ищи бесплатные экскурсии, на самом деле такие есть почти в каждом городе.

Бесплатные дни в музеях и выставках.

Театры и филармонии также имеют дни, когда билеты бесплатные.

Не забывай о промокодах на скидки. Их можно найти в местных группах и сообществах о путешествиях.

Путешествуй вне сезона. Так удастся увидеть города настоящими, без туристов и украшений. А еще цены будут заметно ниже.

Пользуйся общественным транспортом. Карты и приложения в телефоне обычно показывают, по каким маршрутам можно быстро и дешево добраться.

Выбирай местные кафе не в центре города. Там будут вкусные традиционные блюда и доступная цена.

Если хочешь купить продукты, посещай местные рынки, а после этого супермаркеты. Так тебе удастся приобрести свежие продукты по умеренной цене.

Также перед путешествием можно посмотреть блогеров, которые рассказывают о стране, а также тревел-шоу. Там тоже делятся полезными лайфхаками.

Путешествия и заработок

Есть специальные сайты, которые предлагают путешествия в обмен на работу. Чаще всего это волонтерские программы. Тебе оплачивают путешествие и проживание, но нужно будет выполнить несложные задания.

Вот список полезных сайтов:

anyworkanywhere.com. Здесь можно найти временную работу в любом городе, где хочешь отдохнуть.

conservationvip.org. Это спасение мировых памятников природы. Тебе предложат оплатить путешествие в обмен на помощь.

helpx.net. Сообщество ферм, которые оплачивают проживание и питание в обмен на помощь.

Ранее мы рассказывали о самых дешевых курортах Средиземного моря 2023.

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