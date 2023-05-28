Ну почти бесплатно! Как бюджетно путешествовать в любые страны — полезные лайфхаки

Путешествия — одна из самых приятных вещей, которые мы можем позволить себе в жизни. Увидеть мир, разные культуры, памятки природы и архитектуры, познакомиться с новыми людьми — все это вдохновляет и заряжает. Однако каждый год это становится дороже.
В нашем материале ты узнаешь, как бюджетно путешествовать — читай о секретах экономии.
Чтобы не потратить все деньги на билеты и проживание, следует знать несколько лайфхаков. Мы подробно расскажем тебе о каждом из них.
Сначала нужно определиться, какую страну ты хочешь увидеть. Если это Европа, сэкономить на авиабилетах очень просто. Во-первых, раннее бронирование позволяет снизить сумму до 50%. Оптимальным и наиболее выгодным является бронирование за два месяца. Также долететь до Италии из Польши можно даже за €5! Это не шутка, найти такие билеты можно на сайтах лоукостеров.
Проще всего открыть сканер цен на авиабилеты, выбрать направление, и найти, какая компания предлагает самый дешевый билет. Также на сайтах есть разделы горящих билетов, они стоят до €10, но даты там могут быть как на завтра, так и на осень.
Относительно билетов, проверь все возможности, как можно добраться до пункта назначения. Часто поезда получаются дешевле. Билеты на международные рейсы стартуют от €10, чаще всего наиболее доступным вариантом является автобус.
На цену билета влияет и багаж, если тебе хватит только рюкзака, смело отнимай процент стоимости билета. А еще полезным секретом является то, что можно выбрать местные авиалинии, а не популярные, цена там будет ниже.
Фото: Pexels
Часто туроператоры предлагают нам пакеты с авиасообщением, проживанием и питанием. Иногда составить тур самостоятельно бывает дешевле. Просмотри все варианты, которые дают туроператоры, а затем попробуй составить аналогичный.
Питание в отеле не преимущество, ведь ты едешь за впечатлениями, в которые входит и гастротуризм. Лучше полакомиться в местных кафе или уличной едой, чем есть привычный европейский завтрак.
Способов сэкономить на проживании больше, чем на перелете. Держи несколько проверенных временем идей:
Исследователи из Penfold определили, что самыми дешевыми странами по расходам на день стали следующие:
Сделать путешествия более яркими и бюджетными можно следующим образом:
Также перед путешествием можно посмотреть блогеров, которые рассказывают о стране, а также тревел-шоу. Там тоже делятся полезными лайфхаками.
Есть специальные сайты, которые предлагают путешествия в обмен на работу. Чаще всего это волонтерские программы. Тебе оплачивают путешествие и проживание, но нужно будет выполнить несложные задания.
Вот список полезных сайтов:
Ранее мы рассказывали о самых дешевых курортах Средиземного моря 2023.
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