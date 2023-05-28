Ну майже безкоштовно! Як бюджетно подорожувати в будь-які країни — корисні лайфхаки

Подорожі — одна з найприємніших речей, які ми можемо дозволити собі в житті. Побачити світ, різні культури, пам’ятки природи та архітектури, познайомитися з новими людьми — все це надихає та заряджає. Однак щороку це стає дорожче.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як бюджетно подорожувати — читай про секрети економії.

Як бюджетно подорожувати — секрети економії на проживанні та квитках

Щоб не витратити всі гроші на самі квитки та проживання, слід знати кілька лайфхаків. Ми детально розповімо тобі про кожен з них.

Спершу слід визначитися, яку країну ти хочеш побачити. Якщо це Європа, зекономити на авіаквитках дуже просто.

По-перше, раннє бронювання дозволяє зменшити суму до 50%. Оптимальним та найбільш вигідним є бронювання за два місяці. Також долетіти до Італії з Польщі можна навіть за €5! Це не жарт, знайти такі квитки можна на сайтах лоукостерів.

Простіше за все відкрити сканер цін на авіаквитки, вибрати напрям, та знайти, яка компанія пропонує найдешевший квиток. Також на сайтах є розділи гарячих квитків, вони коштують до €10, але дати там можуть бути як на завтра, так і на осінь.

Щодо квитків, перевір усі можливості, як можна дістатися до пункту призначення. Часто поїзди виходять дешевшими. Квитки на міжнародні рейси стартують від €10, часто найбільш доступним варіантом є автобус.

На ціну квитка впливає і багаж, якщо тобі вистачить лише рюкзака, сміливо віднімай відсоток від вартості квитка. А ще корисним секретом є те, що можна вибрати місцеві авіалінії, а не популярні, ціна там буде значно нижчою.

Найчастіше туроператори пропонують нам пакети з авіасполученням, проживанням та харчуванням. Інколи скласти тур самостійно буває дешевше. Проглянь усі варіанти, які дають туроператори, а потім спробуй скласти аналогічний.

Харчування в готелі не є перевагою, адже ти їдеш за враженнями, в які входять і гастротуризм. Краще посмакувати в місцевих кафе чи вуличною їжею, аніж їсти звичний європейський сніданок.

Як економити на проживанні під час подорожей

Способів зекономити на проживанні більше, ніж на перельоті. Тримай кілька перевірених часом ідей:

Хостели. Це доволі бюджетний спосіб ночівлі. Суть хостела полягає в тому, що ти житимеш у кімнаті з іншими туристами. У кожного є своє ліжко та особистий простір. У хостелах є душові, кухня та зони відпочинку. Вартість проживання мінімальна — найчастіше до від €5-20 за ніч. Безкоштовне житло. Існують спеціальні додатки як-от CouchSurfing, TrustedHousesitters чи інші, де житло тобі нададуть безкоштовно. Натомість можуть попросити полити квіти чи погодувати кота. Домовитися з готелем чи пансіоном після приїзду. В них часто є вільні місця, до того ж вони не сплачуватимуть комісію додаткам для бронювання готелів. Найбільш вигідно так можна жити в невеликих пансіонах чи будиночках, які здають люди. Кемпінг. Якщо твоя подорож та місцевість, у якій ти проживаєш, це дозволяє — це чудовий і безкоштовний варіант. Часто туристичні місця навіть мають окремі кемпінги. Тому це бюджетний варіант ночівлі. Живи поза центром міста. Цей простий лайфхак допоможе зекономити не один десяток євро чи доларів.

Бюджетні країни для подорожі 2023

Дослідники з Penfold визначили, що найдешевшими країнами за витратами на день цього року стали такі:

Туреччина – €15.

Польща — €21.

Болгарія — €26,5.

Угорщина — €32.

Румунія — €37.

Хорватія — €39.

Кіпр — €46.

Португалія — €57,5.

Греція — €62.

Іспанія — €68.

Зробити подорожі більш яскравими та бюджетними можна таким чином:

Шукай безкоштовні екскурсії, насправді такі є майже в кожному місті.

Безкоштовні дні в музеях та на виставках.

Театри та філармонії також мають дні, коли квитки безкоштовні.

Не забувай про промокоди на знижки. Їх можна знайти в місцевих групах та спільнотах про подорожі.

Подорожуй поза сезоном. Так тобі вдасться побачити міста справжніми, без туристів, прикрас. А ще ціни будуть помітно нижчими.

Користуйся громадським транспортом. Карти та додатки в телефоні зазвичай показують, якими маршрутами можна швидко та дешево дістатися.

Віддавай перевагу місцевим кафе не в центрі міста. Там будуть смачні традиційні страви та доступна ціна.

Якщо хочеш купити продуктів, відвідуй місцеві ринки, а після цього супермаркети. Так тобі вдасться придбати свіжі продукти за помірну ціну.

Також перед подорожжю можна подивитися блогерів, які розповідають про країну, а також тревел-шоу. Там діляться корисними лайфхаками.

Подорожі та заробіток

Існують спеціальні сайти, які пропонують подорожі в обмін на роботу. Найчастіше це волонтерські програми. Тобі оплачують подорож та проживання, натомість потрібно буде виконати нескладні завдання.

Ось перелік корисних сайтів:

anyworkanywhere.com. Тут можна знайти тимчасову роботу в будь-якому місті, в якому хочеш відпочити.

conservationvip.org. Це порятунок світових пам’яток природи. Тобі запропонують оплатити подорож в обмін на допомогу.

helpx.net. Спільнота ферм, які оплачують проживання та харчування в обмін на допомогу.

Раніше ми розповідали про найдешевші курорти Середземного моря 2023.

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