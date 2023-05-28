Ну майже безкоштовно! Як бюджетно подорожувати в будь-які країни — корисні лайфхаки

Подорожі — одна з найприємніших речей, які ми можемо дозволити собі в житті. Побачити світ, різні культури, пам’ятки природи та архітектури, познайомитися з новими людьми — все це надихає та заряджає. Однак щороку це стає дорожче.
У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як бюджетно подорожувати — читай про секрети економії.
Щоб не витратити всі гроші на самі квитки та проживання, слід знати кілька лайфхаків. Ми детально розповімо тобі про кожен з них.
Спершу слід визначитися, яку країну ти хочеш побачити. Якщо це Європа, зекономити на авіаквитках дуже просто.
По-перше, раннє бронювання дозволяє зменшити суму до 50%. Оптимальним та найбільш вигідним є бронювання за два місяці. Також долетіти до Італії з Польщі можна навіть за €5! Це не жарт, знайти такі квитки можна на сайтах лоукостерів.
Простіше за все відкрити сканер цін на авіаквитки, вибрати напрям, та знайти, яка компанія пропонує найдешевший квиток. Також на сайтах є розділи гарячих квитків, вони коштують до €10, але дати там можуть бути як на завтра, так і на осінь.
Щодо квитків, перевір усі можливості, як можна дістатися до пункту призначення. Часто поїзди виходять дешевшими. Квитки на міжнародні рейси стартують від €10, часто найбільш доступним варіантом є автобус.
На ціну квитка впливає і багаж, якщо тобі вистачить лише рюкзака, сміливо віднімай відсоток від вартості квитка. А ще корисним секретом є те, що можна вибрати місцеві авіалінії, а не популярні, ціна там буде значно нижчою.
Фото: Pexels
Найчастіше туроператори пропонують нам пакети з авіасполученням, проживанням та харчуванням. Інколи скласти тур самостійно буває дешевше. Проглянь усі варіанти, які дають туроператори, а потім спробуй скласти аналогічний.
Харчування в готелі не є перевагою, адже ти їдеш за враженнями, в які входять і гастротуризм. Краще посмакувати в місцевих кафе чи вуличною їжею, аніж їсти звичний європейський сніданок.
Способів зекономити на проживанні більше, ніж на перельоті. Тримай кілька перевірених часом ідей:
Дослідники з Penfold визначили, що найдешевшими країнами за витратами на день цього року стали такі:
Зробити подорожі більш яскравими та бюджетними можна таким чином:
Також перед подорожжю можна подивитися блогерів, які розповідають про країну, а також тревел-шоу. Там діляться корисними лайфхаками.
Існують спеціальні сайти, які пропонують подорожі в обмін на роботу. Найчастіше це волонтерські програми. Тобі оплачують подорож та проживання, натомість потрібно буде виконати нескладні завдання.
Ось перелік корисних сайтів:
Раніше ми розповідали про найдешевші курорти Середземного моря 2023.
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