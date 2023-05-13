Відпочинок не за мільйон! Найдешевші курорти на Середземному морі: ціни 2023

Уже який рік поспіль закордонні курорти приймають українських туристів. Попит на відпочинок на Середземному морі зростає, тому й цікавих пропозицій удосталь.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся про найдешевші курорти Середземного моря — читай добірку та плануй відпочинок.

Найдешевші курорти Середземного моря: добірка

Літо стрімко наближається, тому якщо ти хочеш відпочити на морі не за всі гроші світу, слід підготуватися та бронювати подорож уже зараз.

Через російських окупантів на нашій землі ми не можемо відпочити в рідному Криму, Одесі чи в Залізному Порту, тому гортай добірку найдешевших курортів Середземного моря.

Корисною добіркою подорожей поділилося Traveloffpath.

Бенідорм, Іспанія

Зараз Іспанія є беззаперечним лідером пляжного відпочинку, але не всюди він бюджетний. У Бенідормі чудові піщані пляжі, безліч готелів з аквапарками, смачна кухня та низькі ціни.

До прикладу двомісний номер за ніч у серпні коштує $141. Середній чек у ресторані виходить $14. Це, порівняно з іншими курортами, ще дуже дешево. Такий відпочинок підійде як молоді, так і родинам.

Валенсія, Іспанія

Ще одне місто-курорт в Іспанії, яке варте уваги. Насолодитися можна не лише морем, а й стародавньою спадщиною, музеями та архітектурою давнього міста. Воно було засноване до нашої ери.

В місті понад 300 сонячних днів на рік, ціни в ресторані за страву близько $13, тому це вабить туристів з усього світу.

Бодрум, Туреччина

Бодрум розташований на Анатолійському півострові в Туреччині. Їжа тут дешевша, ніж в Іспанії, середня ціна за страву $5. За ніч у готелі в серпні можна заплатити від $88.

У місті також є історичні пам’ятки — замок XV століття, руїни стародавнього міста Галікарнас і пляж Ак’ярлар з білим піском.

Афіни, Греція

Місто з історію в кілька тисяч років! Відпочинок тут і морський, і культурний. Адже помилуватися можна храмом Парфенон, стародавніми районами, що збереглися, і, звісно ж, пляжами.

Ніч у готелі коштуватиме близько $240. В Афінах дешеві ресторани та доступне траснпортне сполучення, тому це компенсуватиме вартість житла.

Аліканте, Іспанія

Іспанський курорт, що розташований на Коста-Бланці, є популярним напрямком серед молоді. Тут активне нічне життя, багато клубів та розваг. До того ж тут шість пляжів з площею понад 100 кв.м.

Їжа з напоями обійдуться в $16, а проживання в готелі близько $160 за ніч. Аліканте є одним з найбільш сонячних курортів Іспанії.

Раніше ми розповідали про середні ціни за відпочинок на морі 2023.

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