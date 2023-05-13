Отдых не за миллион! Самые дешевые курорты на Средиземном море: цены 2023

Уже который год иностранные курорты принимают украинских туристов. Спрос на отдых на Средиземном море растет, поэтому и интересных предложений достаточно.

В нашем материале ты узнаешь про самые дешевые курорты Средиземного моря — читай подборку и планируй отдых.

Самые дешевые курорты Средиземного моря: подборка

Лето стремительно приближается, поэтому, если ты хочешь отдохнуть на море не за все деньги мира, следует подготовиться и бронировать путешествие уже сейчас.

Из-за российских оккупантов на нашей земле мы не можем отдохнуть в родном Крыму, Одессе или в Железном Порту, поэтому листай подборку самых дешевых курортов Средиземного моря.

Полезной подборкой путешествий поделилось Traveloffpath.

Бенидорм, Испания

Сейчас Испания является безоговорочным лидером пляжного отдыха, но не всюду он бюджетный. В Бенидорме отличные песчаные пляжи, множество отелей с аквапарками, вкусная кухня и низкие цены.

К примеру, двухместный номер за ночь в августе стоит $141. Средний чек в ресторане выходит $14. Это по сравнению с другими курортами еще очень дешево. Такой отдых подойдет как молодежи, так и семьям.

Валенсия, Испания

Еще один город-курорт в Испании, который стоит внимания. Насладиться можно не только морем, но и древним наследием, музеями и архитектурой древнего города. Он был основан до нашей эры.

В городе более 300 солнечных дней в году, цены в ресторане за блюдо около $13, поэтому это привлекает туристов со всего мира.

Бодрум, Турция

Бодрум расположен на Анатолийском полуострове в Турции. Еда здесь дешевле, чем в Испании, средняя цена за блюдо $5. За ночь в отеле в августе можно заплатить от $88.

В городе также есть исторические достопримечательности — замок XV века, руины древнего города Галикарнас и пляж Акъярлар с белым песком.

Афины, Греция

Город с историей в несколько тысяч лет! Отдых здесь и морской, и культурный. Ведь полюбоваться можно храмом Парфенон, сохранившимися древними районами и, конечно же, пляжами.

Ночь в отеле будет стоить около $240. В Афинах дешевые рестораны и доступное транспортное сообщение, поэтому это будет компенсировать стоимость жилья.

Аликанте, Испания

Испанский курорт, расположенный на Коста-Бланке, является популярным направлением среди молодежи. Здесь активная ночная жизнь, много клубов и развлечений. К тому же здесь шесть пляжей с площадью более 100 кв.м.

Еда с напитками обойдутся в $16, а проживание в отеле около $160 за ночь. Аликанте является одним из самых солнечных курортов Испании.

Ранее мы рассказывали о средних ценах за отдых на море 2023.

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