Величественная архитектура и невероятная природа. Что посмотреть в Стамбуле — туристический маршрут

Проводишь свой отпуск в Турции на Мраморном море или только планируешь увидеть своими глазами древнюю красоту? Столица Турции Стамбул — город с многовековой историей, невероятными достопримечательностями архитектуры и природой.
Читай в нашем материале туристический маршрут — делимся величайшими достопримечательностями, интересными заведениями питания и культурной программой.
Фото:Pexels
К культурной программе можно отнести визит на Гранд Базар. Ведь именно здесь можно почувствовать турецкое гостеприимство, традиции и обычаи. Отведать местные вкусности и купить что-нибудь себе на память.
Стамбульский музей современного искусства однозначно заслуживает внимания. Вход туда стоит около 400 грн.
Также посети оперный театр Сюрея (Süreyya Opera House). Три раза в неделю здесь показывают оперу и балет.
Фото: Pexels
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