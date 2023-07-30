Величественная архитектура и невероятная природа. Что посмотреть в Стамбуле — туристический маршрут

Проводишь свой отпуск в Турции на Мраморном море или только планируешь увидеть своими глазами древнюю красоту? Столица Турции Стамбул — город с многовековой историей, невероятными достопримечательностями архитектуры и природой.

Читай в нашем материале туристический маршрут — делимся величайшими достопримечательностями, интересными заведениями питания и культурной программой.

Стамбул: главные достопримечательности и что посмотреть в 2023 году

Мечеть Айя-София — одна из величайших достопримечательностей византийской архитектуры. Символ Стамбула и золотой эпохи империи.

— одна из величайших достопримечательностей византийской архитектуры. Символ Стамбула и золотой эпохи империи. Дворец-музей Топкапы — главный дворец Османской империи до середины XIX века. Площадь: более 700 тыс. м². Имеет более 65 тыс. экспонатов.

— главный дворец Османской империи до середины XIX века. Площадь: более 700 тыс. м². Имеет более 65 тыс. экспонатов. Дворец Долмабахче — дворец султанов на фракийской стороне Босфора.

— дворец султанов на фракийской стороне Босфора. Румелихисар — средневековая крепость на берегах Босфора.

— средневековая крепость на берегах Босфора. Голубая мечеть — одна из красивейших мечетей Стамбула. Считается шедевром исламской архитектуры.

— одна из красивейших мечетей Стамбула. Считается шедевром исламской архитектуры. Цистерна Базилика — древнее подземное водохранилище, построенное греками в начале нашей эры.

древнее подземное водохранилище, построенное греками в начале нашей эры. Мечеть Султана Эйюпа — мечеть в историческом районе Эйюпсултан, реконструированная в XVIII веке.

Площадь Султанахмет — главная площадь Стамбула.

— главная площадь Стамбула. Дворец Бейлербейи — летняя резиденция турецких султанов.

— летняя резиденция турецких султанов. Хаммам Хюррем Султан — баня XVI века, приобретенная Хюррем Султан для Султана Сулеймана Пышного.

— баня XVI века, приобретенная Хюррем Султан для Султана Сулеймана Пышного. Район Кадыкёй — исторический многонациональный район.

— исторический многонациональный район. Исторический квартал Бебек — окруженный историческими достопримечательностями, есть одноименная бухта.

— окруженный историческими достопримечательностями, есть одноименная бухта. Улица Истикляль — самая популярная пешеходная улица в Стамбуле. Ведет к заливу Золотой Рог.

Ботанические сады и заповедники в Стамбуле

Парк Эмирган — имеет два пруда, насчитывает более 120 видов растений. Здесь проводят Международный фестиваль тюльпанов.

— имеет два пруда, насчитывает более 120 видов растений. Здесь проводят Международный фестиваль тюльпанов. Парк Долмабахче — расположен на территории одноименного дворца.

— расположен на территории одноименного дворца. Парк Гюльхане — волшебный парк, в котором обитают разные виды птиц.

— волшебный парк, в котором обитают разные виды птиц. Парк Йылдыз — дворцово-парковый комплекс, бывшая резиденция турецких султанов. Разрешен вход с животными.

— дворцово-парковый комплекс, бывшая резиденция турецких султанов. Разрешен вход с животными. Дендрарий Ататюрка — огромный заповедник, площадью 300 га. Здесь есть тысячи видов деревьев и животных.

Интересные заведения в Стамбуле

Buhara Ocakbası Restaurant — известный ресторан с видом на мечеть Султанахмет и Мраморное море. Меню из мясных блюд и традиционных турецких сладостей.

Old Istanbul Cuisine — ресторан старинной турецкой кухни с аутентичным интерьером.

Бар Vogue — вероятно, самая большая винная карта в городе, а также панорама на Босфор.

Hafiz Mustafa 1864 — давняя кондитерская и кофейня, достойная внимания. Приобрести можно вкуснейшие турецкие сладости, а также насладиться местным кофе.

Nusr-et Steakhouse — да-да, здесь является шефом известный Нусрет Гечке. А попробовать можно авторские вариации приготовления мяса.

360 Istanbul — ресторан с роскошной панорамой на исторический центр города. Здесь много туристов, поэтому лучше бронировать столики.

Культурная программа в Стамбуле

К культурной программе можно отнести визит на Гранд Базар. Ведь именно здесь можно почувствовать турецкое гостеприимство, традиции и обычаи. Отведать местные вкусности и купить что-нибудь себе на память.

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Стамбульский музей современного искусства однозначно заслуживает внимания. Вход туда стоит около 400 грн.

Также посети оперный театр Сюрея (Süreyya Opera House). Три раза в неделю здесь показывают оперу и балет.

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