Расстояние — не помеха: украинские приложения для влюбленных, которые помогут парам не потерять связь

Из-за войны, которую развязала Россия, сейчас миллионы семей находятся в разлуке. Семейные и влюбленные пары вынуждены жить на расстоянии, в чужих странах или другом городе.

Во время таких экстремальных событий, как сейчас, человеческая психика перестраивается на совсем другой лад. Психолог и сексолог Наталья Чернявская объясняет: сейчас каждый человек находится в постоянном стрессе. Если он зашкаливает, гормональный баланс в мозге нарушается.

В таких условиях, а еще и на расстоянии, чувства влюбленных могут отходить на задний план, потому что для человека сейчас главное — выжить.

— Пары, у которых есть крепкая основа и хорошие отношения, выдержат разные трудности. Но если один из партнеров давно хотел уйти, но не делал это по ряду различных причин, то для таких людей данное время является зеленым светом, — объясняет Наталья.

Как же тогда строить отношения, если между вами сотни или тысячи километров расстояния? К счастью, мы пережили времена, когда принцессы ждали принцев, годами не получая от них известий — в период массовой диджитализации есть множество вариантов, как развивать любовь даже на дистанции.

Да, речь пойдет о мобильных приложениях, которые разработаны именно для пар в разлуке. Такие разработки не только не дают чувствам угаснуть, но и выводят их на новый уровень, добавляя людям порцию тепла и доверия.

Приятным бонусом является то, что подобные стартапы начали активно разрабатываться украинскими айтишниками и инженерами. Так что редакция Вікна-новини дает тебе перечень интересных приложений для двоих, среди которых — украинские разработки.

Это приложение — разработка украинского программиста Евгения Засуцкого. К слову, оно заняло первое место в категории Lifestyle в американском App Store от Apple. Obimy на несколько дней перегнало мировые программы Tinder, Pinterest, Discord, Zoom.

То есть, зайдя в приложение на своем смартфоне, человек может выбрать любое действие и прислать его своей половинке: сделать массаж, прикоснуться, поцеловать и т. д.

В приложении представлено немало опций для флирта и поддержки любимого человека, а после последнего обновления можно менять цвет профиля, добавлять информацию о своем настроении.

Сам разработчик и идейник создания Obimy Женя Засуцкий говорит: заходя в мессенджеры, social media и другие средства коммуникации, мы сталкиваемся с кучей лишнего контента о всех, только не о близких.

Главной целью было желание иметь более качественную эмоциональную связь с моими близкими, женой. Вот мы и создали obimy — pay attention and ask for attention in 2-tap.