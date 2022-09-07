Расстояние — не помеха: украинские приложения для влюбленных, которые помогут парам не потерять связь

Из-за войны, которую развязала Россия, сейчас миллионы семей находятся в разлуке. Семейные и влюбленные пары вынуждены жить на расстоянии, в чужих странах или другом городе.

Во время таких экстремальных событий, как сейчас, человеческая психика перестраивается на совсем другой лад. Психолог и сексолог Наталья Чернявская объясняет: сейчас каждый человек находится в постоянном стрессе. Если он зашкаливает, гормональный баланс в мозге нарушается.

Парасимпатическая система отвечает за инстинктивную реакцию человека в состоянии стресса. Она, можно сказать, нас защищает, поэтому выключает все эмоции, для того, чтобы организм мог функционировать в тех условиях, которые ему предлагают.

В таких условиях, а еще и на расстоянии, чувства влюбленных могут отходить на задний план, потому что для человека сейчас главное — выжить.

— Пары, у которых есть крепкая основа и хорошие отношения, выдержат разные трудности. Но если один из партнеров давно хотел уйти, но не делал это по ряду различных причин, то для таких людей данное время является зеленым светом, — объясняет Наталья.

Как же тогда строить отношения, если между вами сотни или тысячи километров расстояния? К счастью, мы пережили времена, когда принцессы ждали принцев, годами не получая от них известий — в период массовой диджитализации есть множество вариантов, как развивать любовь даже на дистанции.

Приложения для влюбленных, нивелирующие расстояние

Да, речь пойдет о мобильных приложениях, которые разработаны именно для пар в разлуке. Такие разработки не только не дают чувствам угаснуть, но и выводят их на новый уровень, добавляя людям порцию тепла и доверия.

Приятным бонусом является то, что подобные стартапы начали активно разрабатываться украинскими айтишниками и инженерами. Так что редакция Вікна-новини дает тебе перечень интересных приложений для двоих, среди которых — украинские разработки.

Obimy

Это приложение — разработка украинского программиста Евгения Засуцкого. К слову, оно заняло первое место в категории Lifestyle в американском App Store от Apple. Obimy на несколько дней перегнало мировые программы Tinder, Pinterest, Discord, Zoom.

На первом месте здесь — чувства. Влюбленные могут кусать, щекотать, целовать и обнимать друг друга, несмотря на расстояние.

То есть, зайдя в приложение на своем смартфоне, человек может выбрать любое действие и прислать его своей половинке: сделать массаж, прикоснуться, поцеловать и т. д.

В приложении представлено немало опций для флирта и поддержки любимого человека, а после последнего обновления можно менять цвет профиля, добавлять информацию о своем настроении.

Сам разработчик и идейник создания Obimy Женя Засуцкий говорит: заходя в мессенджеры, social media и другие средства коммуникации, мы сталкиваемся с кучей лишнего контента о всех, только не о близких.

Главной целью было желание иметь более качественную эмоциональную связь с моими близкими, женой. Вот мы и создали obimy — pay attention and ask for attention in 2-tap.

Dotyk

Это приложение разработано командой магазина для взрослых LOVESPACE. На самом деле оно было создано не только для влюбленных, но и для друзей (главное — совершеннолетних, отмечают разработчики), и главная цель приложения — сближать людей.

Игра нацелена на взаимодействие в физическом плане, однако легко можно адаптировать под дистанционные реалии.

Приложение имеет несколько уровней, разные сферы вопросов и действия для выполнения: от смешных до слишком откровенных. Если пара хочет выбрать что-то более интересное, чем “вопрос – ответ”, то на помощь придут и современные технологии видеозвонков.

Дни любви — счетчик любви

Эта разработка создана скорее для того, чтобы точно не забывать важные для пары дат. Такой счетчик-календарь напоминает об особых событиях и показывает, сколько дней влюбленные уже вместе.

Приложение также предлагает установить на главный экран телефона виджет, напоминающий о важных датах.

Любовные вопросы

Эта программа создана для развития духовного в отношениях: интересные вопросы и ответы на них сближают, дают возможность понять партнера лучше.

Приложение предлагает вопросы, но пользователи могут вносить и свои. К тому же, вопросами можно делиться с партнером через другие приложения для общения.

Разработка является турецким продуктом, однако в приложении доступен украинский интерфейс.

LoveLogs

Программа создана по аналогии ежедневника для записей. Это приложение получило расположение многих пользователей: в дневник отношений можно добавлять общие фото, писать секретные истории. Он позволяет следить за временем, которое влюбленные провели вместе.

В создании приложения принимали участие психологи: в соответствующих рубриках есть рекомендации от экспертов и возможность рассказать о своих проблемах врачу или психологу анонимно.

К приятным бонусам — возможность анимировать общие фото, добавлять стикеры и отмечать памятные даты. Также программа позволяет оставлять данные в секрете — все тайны под надежным паролем.

Приложения для влюбленных способны улучшить отношения пары на расстоянии, но маловероятно, что они разрешат проблемы, назревавшие еще до разлуки. Чтобы разобраться в себе и отношениях с партнером, рекомендуем прочитать советы психологов о незабываемом опыте отношений на расстоянии.

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