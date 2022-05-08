Отношения на расстоянии — незабываемый опыт. Советы психологов, как прожить его гармонично и что делать, если разлука изменила вас

Во время войны для многих пар разлука стала вынужденной реальностью. Некоторые мужчины вступили в ряды ВСУ или терробороны, а женщины с детьми выехали на запад Украины или за границу.

Но как на расстоянии сохранить нежность и преодолеть проблемы в отношениях? Психологи Анастасия Михайленко и Ольга Гулей эксклюзивно поделились советами, как любимым пережить это нелегкое время и укрепить свои чувства.

Физические отношения VS отношения на расстоянии

Гулей рассказывает, что онлайн давно стал полноправной частью нашей жизни, а значит, контакт через интернет не является искусственным. Отношения на расстоянии, равно как и физические, нужно строить и вкладываться в них временем и эмоциями.

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Есть пары, которые и в мирное время развивали свои отношения в полу- или дистанционном режиме, когда оба были заняты своими рабочими делами и встречались в основном для отдыха вместе. Во время карантина некоторые ощутили, что быть вместе 24/7 для них непросто.

Есть и другие пары, которые создали отношения, чтобы быть вместе физически. Тогда территориальная отдаленность может приносить определенный дискомфорт.

Психологи подчеркивают, что семейное счастье зависит не от формата отношений, а от готовности пары прилагать усилия для гармонических отношений.

Как сохранить близость на расстоянии

Михайленко советует как можно больше контактировать друг с другом.

Держите фокус на том, чтобы ваше общение укрепляло отношения, а не разрушало их, — подчеркивает психолог.

Вот несколько советов, как сохранить связь друг с другом:

Делитесь внутренним миром . Говорите не только о новостях, но и о собственных чувствах и состояниях. Откровенность — основа близости.

. Говорите не только о новостях, но и о собственных чувствах и состояниях. Откровенность — основа близости. Будьте в жизни друг друга . К примеру, дистанционно, но одновременно по видеосвязи готовьте ужин, просматривайте фильм, гуляйте в парке и т.д. Обменивайтесь фотографиями и видео.

. К примеру, дистанционно, но одновременно по видеосвязи готовьте ужин, просматривайте фильм, гуляйте в парке и т.д. Обменивайтесь фотографиями и видео. Не откладывайте решение проблем на потом . Накопленные недоразумения увеличивают негатив.

. Накопленные недоразумения увеличивают негатив. Делайте сюрпризы своим милым : отправьте подарок, цветы или просто открытку. Сейчас существуют международные сервисы доставки приятностей, так что проявите романтизм.

: отправьте подарок, цветы или просто открытку. Сейчас существуют международные сервисы доставки приятностей, так что проявите романтизм. Пишите друг другу длинные электронные письма . Это может внести особую душевную близость и романтику в общении.

. Это может внести особую душевную близость и романтику в общении. Создайте график общения . Звучит не так романтично, как предыдущие советы, но это не уменьшает важность рутины. Звонки эмоционально не равны свиданию, поэтому больше общайтесь и придумывайте новые формы внимания.

. Звучит не так романтично, как предыдущие советы, но это не уменьшает важность рутины. Звонки эмоционально не равны свиданию, поэтому больше общайтесь и придумывайте новые формы внимания. Если вы со своим любимым познакомились в интернете, то вспомните, как начиналось ваше знакомство и повторите.

и повторите. Вспоминайте приятные моменты прошлого и мечтайте о счастливом будущем .

. Благодарите партнера за его/ее неоценимую любовь и поддержку.

за его/ее неоценимую любовь и поддержку. Берегите ваши традиции и создавайте новые . У каждой пары есть свои особенные ласковые прозвища, ритуалы и т.д. Не забывайте о них и это будет “подогревать” ваши чувства.

. У каждой пары есть свои особенные ласковые прозвища, ритуалы и т.д. Не забывайте о них и это будет “подогревать” ваши чувства. Будьте более открыты в просьбах. Раньше партнер мог сам увидеть, что вам грустно и уделить внимание. Теперь необходимо самостоятельно сообщать о своих чувствах.

Гулей рассказывает, что расстояние может пойти даже на пользу отношениям, ведь срабатывает так называемый эффект резинки: чтобы притянуться, нужно сначала растянуться.

В мирное время психологи рекомендовали парам время от времени находиться раздельно, чтобы “освежить рецепторы” и “притянуться” с большей страстью. Главное — не только думать, как можно улучшить отношения, но и действовать.

Как не испортить свои отношения на расстоянии

Гулей не советует выяснять отношения в текстовом формате или по телефону. Ведь общение вживую состоит не только из слов, но и из мелодики голоса, интонаций, языка тела, взглядов, пауз.

По разным данным, слова и текст несут до 7-10% смысла. Всего лишь! То есть делать выводы из текстового сообщения я бы очень не рекомендовала.

Прежде чем действовать, лучше проверить, правильно ли вы все поняли. К сожалению, нередко бывает, что: то, что человек имеет в виду, то, что он говорит и то, как мы это понимаем, — совершенно разные вещи.

Поэтому никогда не принимайте “горячие” решения, а будьте честны друг с другом и с собой.

Михайленко добавляет, что в целом способы разрушить любовь на расстоянии такие же, как и в обычных отношениях. Так что пропадать, врать, игнорировать, нарушать границы, винить друг друга — точно не самые лучшие поведенческие модели в паре.

Не хватает времени и сил на нежность к партнеру: что делать

Психологи советуют откровенно говорить о своем состоянии с партнером. Ни в коем случае не следует выдвигать взаимные претензии или обижаться. Ведь понимание и бережное отношение — ключ к гармоническим отношениям.

Не выжимайте из себя ласку и не пытайтесь добиться ее от партнера манипуляциями. Лучше спросите, есть ли сейчас у вас силы, время и желание на нежность к себе?

Как в самолете советуют в случае разгерметизации салона сначала надеть кислородную маску на себя, а потом на ребенка, так же сначала нужно самому насытиться нежностью и заботой, а потом уже делиться этим с любимыми.

“Голодным” нечего отдавать.

Война — это сложный период, во время которого многие испытывают бессилие, потерю смысла жизни и любых желаний. Это нормально и временно. Если вы вместе пройдете такой трудный период и поддержите друг друга, то только укрепите свои отношения.

Встреча после долгой разлуки

Иногда после долгой разлуки люди буквально не могут узнать друг друга и некоторое время чувствуют определенный холод, не хотят близости и т.д. Однако это вовсе не означает, что партнер больше не любит.

Когда мы на расстоянии, то занимаемся своими делами и находимся в каком-то своем “контексте”. Иногда партнер меняется настолько, что нам кажется, что встречаем уже другого человека, — рассказывает Гулей.

Совершенно точно не нужно форсировать близость и делать выводы из первых ощущений (“не хочу — значит, это конец”). Если очень хочется так думать, то, возможно, вы ищете повод завершить отношения. Это тоже нормально, просто нужно признаться себе в этом.

Однако если человек вам ценен, то следует помнить, что эмоциональная близость ведет к физической близости. Узнайте обновленную версию своего любимого и будьте искренними друг с другом. Поверьте, это очень интересно.

В общем-то психологи советуют чаще напоминать себе и своему партнеру, ради чего вы вместе. Помните, что физическая разлука — это временное состояние.

Не ставьте свою жизнь на паузу, а проживайте этот период на полную как еще один незабываемый опыт вашей пары.

Война эмоционально изнуряет, поэтому людям труднее строить адекватную коммуникацию с другими, даже самыми родными. Это приводит к взаимным недоразумениям, напряжению и иногда даже разводу. Читай, как сохранить супружеские отношения во время войны.