Отношения на расстоянии — незабываемый опыт. Советы психологов, как прожить его гармонично и что делать, если разлука изменила вас

Во время войны для многих пар разлука стала вынужденной реальностью. Некоторые мужчины вступили в ряды ВСУ или терробороны, а женщины с детьми выехали на запад Украины или за границу.
Но как на расстоянии сохранить нежность и преодолеть проблемы в отношениях? Психологи Анастасия Михайленко и Ольга Гулей эксклюзивно поделились советами, как любимым пережить это нелегкое время и укрепить свои чувства.
Гулей рассказывает, что онлайн давно стал полноправной частью нашей жизни, а значит, контакт через интернет не является искусственным. Отношения на расстоянии, равно как и физические, нужно строить и вкладываться в них временем и эмоциями.
Есть пары, которые и в мирное время развивали свои отношения в полу- или дистанционном режиме, когда оба были заняты своими рабочими делами и встречались в основном для отдыха вместе. Во время карантина некоторые ощутили, что быть вместе 24/7 для них непросто.
Есть и другие пары, которые создали отношения, чтобы быть вместе физически. Тогда территориальная отдаленность может приносить определенный дискомфорт.
Психологи подчеркивают, что семейное счастье зависит не от формата отношений, а от готовности пары прилагать усилия для гармонических отношений.
Михайленко советует как можно больше контактировать друг с другом.
Держите фокус на том, чтобы ваше общение укрепляло отношения, а не разрушало их, — подчеркивает психолог.
Держите фокус на том, чтобы ваше общение укрепляло отношения, а не разрушало их, — подчеркивает психолог.
Вот несколько советов, как сохранить связь друг с другом:
Гулей рассказывает, что расстояние может пойти даже на пользу отношениям, ведь срабатывает так называемый эффект резинки: чтобы притянуться, нужно сначала растянуться.
В мирное время психологи рекомендовали парам время от времени находиться раздельно, чтобы “освежить рецепторы” и “притянуться” с большей страстью. Главное — не только думать, как можно улучшить отношения, но и действовать.
Гулей не советует выяснять отношения в текстовом формате или по телефону. Ведь общение вживую состоит не только из слов, но и из мелодики голоса, интонаций, языка тела, взглядов, пауз.
По разным данным, слова и текст несут до 7-10% смысла. Всего лишь! То есть делать выводы из текстового сообщения я бы очень не рекомендовала.
По разным данным, слова и текст несут до 7-10% смысла. Всего лишь! То есть делать выводы из текстового сообщения я бы очень не рекомендовала.
Прежде чем действовать, лучше проверить, правильно ли вы все поняли. К сожалению, нередко бывает, что: то, что человек имеет в виду, то, что он говорит и то, как мы это понимаем, — совершенно разные вещи.
Поэтому никогда не принимайте “горячие” решения, а будьте честны друг с другом и с собой.
Михайленко добавляет, что в целом способы разрушить любовь на расстоянии такие же, как и в обычных отношениях. Так что пропадать, врать, игнорировать, нарушать границы, винить друг друга — точно не самые лучшие поведенческие модели в паре.
Психологи советуют откровенно говорить о своем состоянии с партнером. Ни в коем случае не следует выдвигать взаимные претензии или обижаться. Ведь понимание и бережное отношение — ключ к гармоническим отношениям.
Не выжимайте из себя ласку и не пытайтесь добиться ее от партнера манипуляциями. Лучше спросите, есть ли сейчас у вас силы, время и желание на нежность к себе?
Как в самолете советуют в случае разгерметизации салона сначала надеть кислородную маску на себя, а потом на ребенка, так же сначала нужно самому насытиться нежностью и заботой, а потом уже делиться этим с любимыми.
“Голодным” нечего отдавать.
“Голодным” нечего отдавать.
Война — это сложный период, во время которого многие испытывают бессилие, потерю смысла жизни и любых желаний. Это нормально и временно. Если вы вместе пройдете такой трудный период и поддержите друг друга, то только укрепите свои отношения.
Иногда после долгой разлуки люди буквально не могут узнать друг друга и некоторое время чувствуют определенный холод, не хотят близости и т.д. Однако это вовсе не означает, что партнер больше не любит.
Когда мы на расстоянии, то занимаемся своими делами и находимся в каком-то своем “контексте”. Иногда партнер меняется настолько, что нам кажется, что встречаем уже другого человека, — рассказывает Гулей.
Когда мы на расстоянии, то занимаемся своими делами и находимся в каком-то своем “контексте”. Иногда партнер меняется настолько, что нам кажется, что встречаем уже другого человека, — рассказывает Гулей.
Совершенно точно не нужно форсировать близость и делать выводы из первых ощущений (“не хочу — значит, это конец”). Если очень хочется так думать, то, возможно, вы ищете повод завершить отношения. Это тоже нормально, просто нужно признаться себе в этом.
Однако если человек вам ценен, то следует помнить, что эмоциональная близость ведет к физической близости. Узнайте обновленную версию своего любимого и будьте искренними друг с другом. Поверьте, это очень интересно.
В общем-то психологи советуют чаще напоминать себе и своему партнеру, ради чего вы вместе. Помните, что физическая разлука — это временное состояние.
Не ставьте свою жизнь на паузу, а проживайте этот период на полную как еще один незабываемый опыт вашей пары.
Война эмоционально изнуряет, поэтому людям труднее строить адекватную коммуникацию с другими, даже самыми родными. Это приводит к взаимным недоразумениям, напряжению и иногда даже разводу. Читай, как сохранить супружеские отношения во время войны.