Стосунки на відстані — незабутній досвід. Поради психологинь, як прожити його гармонійно і що робити, якщо розлука змінила вас

Під час війни для багатьох пар розлука стала вимушеною реальністю. Деякі чоловіки вступили до лав ЗСУ чи тероборони, а жінки з дітьми виїхали на захід України чи за кордон.

Але як на відстані зберегти ніжність та побороти проблеми в стосунках? Психологині Анастасія Михайленко та Ольга Гулей ексклюзивно поділилися порадами, як коханим пережити цей нелегкий час та зміцнити свої почуття.

Фізичні стосунки VS стосунки на відстані

Гулей розповідає, що онлайн давно став повноправною частиною нашого життя, а отже контакт через інтернет не є штучним. Стосунки на відстані, так само як і фізичні, потрібно будувати та вкладатися в них часом та емоціями.

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Є пари, які й у мирний час розвивали свої взаємини в напів- чи дистанційному режимі, коли обидва були зайняті своїми робочими справами та зустрічались здебільшого, щоб відпочити разом. Під час карантину дехто відчув, що бути разом 24/7 для них непросто.

Є й інші пари, які створили стосунки, щоб постійно бути разом фізично. Тоді територіальна віддаленість може приносити певний дискомфорт.

Психологині підкреслюють, що сімейне щастя залежить не від формату стосунків, а від готовності пари докладати зусилля задля гармонійних взаємин.

Як зберегти близькість на відстані

Михайленко радить якомога більше контактувати одне з одним.

Тримайте фокус на тому, щоб ваше спілкування підсилювало стосунки, а не руйнувало їх, — підкреслює психологиня.

Ось кілька порад, як зберегти зв’язок одне з одним:

Діліться внутрішнім світом . Говоріть не лише про новини, а й про власні почуття і стани. Відвертість — основа близькості.

Будьте в житті одне одного . Наприклад, дистанційно, але одночасно по відеозв’язку готуйте вечерю, переглядайте фільм, гуляйте в парку тощо. Обмінюйтеся фото та відео.

Не відкладайте розв’язання проблем на потім . Накопичені непорозуміння збільшують негатив.

Робіть сюрпризи своїм милим : надішліть подарунок, квіти чи просто листівку. Зараз існують міжнародні сервіси доставки приємностей, тож проявіть романтизм.

Пишіть одне одному довгі електронні листи . Це може внести особливу душевну близькість і романтику в спілкування.

Створіть графік спілкування . Звучить не так романтично, як попередні поради, але це не зменшує важливість рутини. Дзвінки емоційно не дорівнюють побаченням, тому більше спілкуйтесь та вигадуйте нові форми уваги.

Якщо ви зі своїм коханим(-ою) познайомились в інтернеті, то згадайте, як починалося ваше знайомство й повторіть.

Згадуйте приємні моменти минулого й мрійте про щасливе майбутнє .

Дякуйте партнеру(-ці) за його/її неоціненне кохання та підтримку.

Бережіть ваші традиції та створюйте нові . У кожної пари є свої особливі ласкаві назви, ритуали тощо. Не забувайте про них і це “підігріватиме” ваші почуття.

Будьте відкритішими у проханнях . Раніше партнер(-ка) могли самі побачити, що ви сумні й приділити вам увагу. Тепер необхідно самостійно повідомляти про свої почуття.

Гулей розповідає, що відстань може піти навіть на користь стосункам, адже спрацьовує так званий ефект гумки: щоб притягнутися, потрібно спершу розтягнутися.

У мирний час психологи рекомендували парам час від часу перебувати окремо, щоб “освіжити рецептори” й “притягнутися” з більшою пристрастю. Головне — не лише думати, як можна покращити стосунки, а й діяти.

Як не зіпсувати свої стосунки на відстані

Гулей не радить з’ясовувати стосунки у текстовому форматі чи телефоном. Адже спілкування наживо складається не лише зі слів, а й з мелодики голосу, інтонацій, мови тіла, поглядів, пауз.

За різними даними, слова і текст несуть до 7-10% сенсу. Лише! Тобто робити висновки з текстового повідомлення я б дуже не рекомендувала.

Перед тим як діяти, краще перевірити, чи правильно ви все зрозуміли. На жаль, нерідко буває, що: те, що людина має на увазі, те, що вона говорить і те, як ми це розуміємо — абсолютно різні речі.

Тож ніколи не ухвалюйте “гарячкуваті” рішення, а будьте чесними одне з одним і з собою.

Михайленко додає, що загалом способи зруйнувати кохання на відстані такі самі, як і у звичайних стосунках. Тож пропадати, брехати, ігнорувати, порушувати кордони, звинувачувати одне одного — точно не найкращі поведінкові моделі в парі.

Не вистачає часу й сил на ніжність до партнера: що робити

Психологині радять відверто говорити про свій стан з партнером(-кою). У жодному разі не варто висувати взаємні претензії чи ображатися. Адже розуміння і бережне ставлення — ключ до гармонійних стосунків.

Не вичавлюйте із себе ласку й не намагайтесь домогтися її від партнера маніпуляціями. Краще запитайтесь, чи є зараз у вас сили, час і бажання на ніжність до себе?

Як у літаку радять у разі розгерметизації салону спочатку вдягти кисневу маску на себе, а потім на дитину, так само спочатку треба самому насититись ніжністю і турботою, а тоді вже ділитися цим з коханими.

“Голодним” нема чого віддавати.

Війна — це складний час, під час якого багато людей відчуває безсилля, втрату сенсу життя й будь-яких бажань. Це нормально й тимчасово. Якщо ви разом пройдете такий важкий період і підтримаєте одне одного, то тільки зміцните власні стосунки.

Зустріч після довгої розлуки

Інколи після довгої розлуки люди буквально не можуть пізнати одне одного й деякий час відчувають певний холод, не хочуть близькості тощо. Проте це зовсім не означає, що партнер(-ка) більше не кохає.

Коли ми на відстані, то займаємося своїми справами та перебуваємо у якомусь своєму “контексті”. Інколи партнер змінюється настільки, що часом здається, що зустрічаємо вже іншу людину, — розповідає Гулей.

Абсолютно точно не потрібно форсувати близькість і робити висновки з перших відчуттів (“не хочу — значить, це кінець”). Якщо ж дуже хочеться так думати, то, можливо, ви шукаєте привід завершити стосунки. Це також нормально, просто потрібно зізнатися собі в цьому.

Однак якщо людина для вас цінна, то варто пам’ятати, що емоційна близькість веде до фізичної близькості. Пізнайте оновлену версію свого коханого(-ої) та будьте щирими одне з одним. Повірте, це насправді дуже цікаво.

Загалом психологині радять частіше нагадувати собі та своєму партнеру(-ці), заради чого ви разом. Пам’ятайте, що фізична віддаленість — це тимчасовий стан.

Не ставте своє життя на паузу, а проживайте цей період на повну як ще один незабутній досвід вашої пари.

Війна емоційно виснажує, тому людям важче будувати адекватну комунікацію з іншими, навіть найріднішими. Це призводить до взаємних непорозумінь, напруження та інколи навіть розлучення. Читай, як зберегти подружні стосунки під час війни.