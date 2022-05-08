Стосунки на відстані — незабутній досвід. Поради психологинь, як прожити його гармонійно і що робити, якщо розлука змінила вас

Під час війни для багатьох пар розлука стала вимушеною реальністю. Деякі чоловіки вступили до лав ЗСУ чи тероборони, а жінки з дітьми виїхали на захід України чи за кордон.
Але як на відстані зберегти ніжність та побороти проблеми в стосунках? Психологині Анастасія Михайленко та Ольга Гулей ексклюзивно поділилися порадами, як коханим пережити цей нелегкий час та зміцнити свої почуття.
Гулей розповідає, що онлайн давно став повноправною частиною нашого життя, а отже контакт через інтернет не є штучним. Стосунки на відстані, так само як і фізичні, потрібно будувати та вкладатися в них часом та емоціями.
Є пари, які й у мирний час розвивали свої взаємини в напів- чи дистанційному режимі, коли обидва були зайняті своїми робочими справами та зустрічались здебільшого, щоб відпочити разом. Під час карантину дехто відчув, що бути разом 24/7 для них непросто.
Є й інші пари, які створили стосунки, щоб постійно бути разом фізично. Тоді територіальна віддаленість може приносити певний дискомфорт.
Психологині підкреслюють, що сімейне щастя залежить не від формату стосунків, а від готовності пари докладати зусилля задля гармонійних взаємин.
Михайленко радить якомога більше контактувати одне з одним.
Тримайте фокус на тому, щоб ваше спілкування підсилювало стосунки, а не руйнувало їх, — підкреслює психологиня.
Тримайте фокус на тому, щоб ваше спілкування підсилювало стосунки, а не руйнувало їх, — підкреслює психологиня.
Ось кілька порад, як зберегти зв’язок одне з одним:
Гулей розповідає, що відстань може піти навіть на користь стосункам, адже спрацьовує так званий ефект гумки: щоб притягнутися, потрібно спершу розтягнутися.
У мирний час психологи рекомендували парам час від часу перебувати окремо, щоб “освіжити рецептори” й “притягнутися” з більшою пристрастю. Головне — не лише думати, як можна покращити стосунки, а й діяти.
Гулей не радить з’ясовувати стосунки у текстовому форматі чи телефоном. Адже спілкування наживо складається не лише зі слів, а й з мелодики голосу, інтонацій, мови тіла, поглядів, пауз.
За різними даними, слова і текст несуть до 7-10% сенсу. Лише! Тобто робити висновки з текстового повідомлення я б дуже не рекомендувала.
За різними даними, слова і текст несуть до 7-10% сенсу. Лише! Тобто робити висновки з текстового повідомлення я б дуже не рекомендувала.
Перед тим як діяти, краще перевірити, чи правильно ви все зрозуміли. На жаль, нерідко буває, що: те, що людина має на увазі, те, що вона говорить і те, як ми це розуміємо — абсолютно різні речі.
Тож ніколи не ухвалюйте “гарячкуваті” рішення, а будьте чесними одне з одним і з собою.
Михайленко додає, що загалом способи зруйнувати кохання на відстані такі самі, як і у звичайних стосунках. Тож пропадати, брехати, ігнорувати, порушувати кордони, звинувачувати одне одного — точно не найкращі поведінкові моделі в парі.
Психологині радять відверто говорити про свій стан з партнером(-кою). У жодному разі не варто висувати взаємні претензії чи ображатися. Адже розуміння і бережне ставлення — ключ до гармонійних стосунків.
Не вичавлюйте із себе ласку й не намагайтесь домогтися її від партнера маніпуляціями. Краще запитайтесь, чи є зараз у вас сили, час і бажання на ніжність до себе?
Як у літаку радять у разі розгерметизації салону спочатку вдягти кисневу маску на себе, а потім на дитину, так само спочатку треба самому насититись ніжністю і турботою, а тоді вже ділитися цим з коханими.
“Голодним” нема чого віддавати.
“Голодним” нема чого віддавати.
Війна — це складний час, під час якого багато людей відчуває безсилля, втрату сенсу життя й будь-яких бажань. Це нормально й тимчасово. Якщо ви разом пройдете такий важкий період і підтримаєте одне одного, то тільки зміцните власні стосунки.
Інколи після довгої розлуки люди буквально не можуть пізнати одне одного й деякий час відчувають певний холод, не хочуть близькості тощо. Проте це зовсім не означає, що партнер(-ка) більше не кохає.
Коли ми на відстані, то займаємося своїми справами та перебуваємо у якомусь своєму “контексті”. Інколи партнер змінюється настільки, що часом здається, що зустрічаємо вже іншу людину, — розповідає Гулей.
Коли ми на відстані, то займаємося своїми справами та перебуваємо у якомусь своєму “контексті”. Інколи партнер змінюється настільки, що часом здається, що зустрічаємо вже іншу людину, — розповідає Гулей.
Абсолютно точно не потрібно форсувати близькість і робити висновки з перших відчуттів (“не хочу — значить, це кінець”). Якщо ж дуже хочеться так думати, то, можливо, ви шукаєте привід завершити стосунки. Це також нормально, просто потрібно зізнатися собі в цьому.
Однак якщо людина для вас цінна, то варто пам’ятати, що емоційна близькість веде до фізичної близькості. Пізнайте оновлену версію свого коханого(-ої) та будьте щирими одне з одним. Повірте, це насправді дуже цікаво.
Загалом психологині радять частіше нагадувати собі та своєму партнеру(-ці), заради чого ви разом. Пам’ятайте, що фізична віддаленість — це тимчасовий стан.
Не ставте своє життя на паузу, а проживайте цей період на повну як ще один незабутній досвід вашої пари.
Війна емоційно виснажує, тому людям важче будувати адекватну комунікацію з іншими, навіть найріднішими. Це призводить до взаємних непорозумінь, напруження та інколи навіть розлучення. Читай, як зберегти подружні стосунки під час війни.