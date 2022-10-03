Отношения на расстоянии возможны только при одном условии — обьяснение психотерапевта

Никогда не знаешь, куда тебя приведут те или иные отношения. Иногда впервые смотришь на человека и надеешься, что именно с ним проведешь весь остаток жизни. Однако различные перипетии или разногласия во взглядах приводят к неожиданно быстрому расставанию.

Некоторым удается преодолеть все разногласия и даже долгую разлуку, чтобы оставаться в жизни друг друга и сохранить то светлое чувство, которое когда-то удалось впервые испытать вместе.

Сейчас жизнь все чаще подбрасывает испытания влюбленным. Если во время пандемии многим пришлось быть друг с другом 24/7 и изучить повадки близкого человека заново, то теперь война разлучила много семей и пар.

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Отсюда и возникает важный вопрос, возможно ли вообще сохранить отношения на расстоянии? Психотерапевт Илья Полуденный объяснил, что необходимо, чтобы даже в таком непростом формате удалось сохранить любовь и не расстаться.

Отношения на расстоянии возможны, если есть определенность, когда это закончится.

Эксперт уверяет, что партнерам необходимо определить временные границы. Конечно, это довольно сложно в условиях войны, когда не знаешь, что будет завтра и когда закончатся боевые действия.

Однако это необходимо, чтобы не повышать уровень стресса. Нужно избавиться от вопросов, когда мы встретимся в следующий раз. Поскольку неопределенность будет очень утомлять обоих.

Как пример, Илья Полуденный, приводит случай, когда один человек уезжает в командировку. Тогда срок четко определен и это помогает не исчерпать свои ресурсы раньше, чем нужно, и не отвлекаться на вопрос, когда это закончится. Тогда пара может фокусироваться на своих отношениях и чувствах.

Есть разница, когда ты не знаешь, куда плывешь в море, и когда ты видишь берег. Это очень изменяет ситуацию.

Можно также придумать определенные ритуалы и выстроить систему, чтобы видеться друг с другом. Таким образом, отношения на расстоянии становятся более жизнеспособными и смогут прожить еще больший срок, чем могло потребоваться.

В то же время отношения на расстоянии с неопределенным сроком имеют потенциал быть сложными, поскольку ты не знаешь, чем они закончатся и когда это будет.

Верят в то, что все возможно, даже создатели мобильных приложений. А также помогают влюбленным, оказавшимся в разных уголках мира. Читай, какие украинские приложения для влюбленных помогут парам не потерять связь.

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