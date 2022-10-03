Отношения на расстоянии возможны только при одном условии — обьяснение психотерапевта

Никогда не знаешь, куда тебя приведут те или иные отношения. Иногда впервые смотришь на человека и надеешься, что именно с ним проведешь весь остаток жизни. Однако различные перипетии или разногласия во взглядах приводят к неожиданно быстрому расставанию.
Некоторым удается преодолеть все разногласия и даже долгую разлуку, чтобы оставаться в жизни друг друга и сохранить то светлое чувство, которое когда-то удалось впервые испытать вместе.
Сейчас жизнь все чаще подбрасывает испытания влюбленным. Если во время пандемии многим пришлось быть друг с другом 24/7 и изучить повадки близкого человека заново, то теперь война разлучила много семей и пар.
Отсюда и возникает важный вопрос, возможно ли вообще сохранить отношения на расстоянии? Психотерапевт Илья Полуденный объяснил, что необходимо, чтобы даже в таком непростом формате удалось сохранить любовь и не расстаться.
Отношения на расстоянии возможны, если есть определенность, когда это закончится.
Отношения на расстоянии возможны, если есть определенность, когда это закончится.
Эксперт уверяет, что партнерам необходимо определить временные границы. Конечно, это довольно сложно в условиях войны, когда не знаешь, что будет завтра и когда закончатся боевые действия.
Однако это необходимо, чтобы не повышать уровень стресса. Нужно избавиться от вопросов, когда мы встретимся в следующий раз. Поскольку неопределенность будет очень утомлять обоих.
Как пример, Илья Полуденный, приводит случай, когда один человек уезжает в командировку. Тогда срок четко определен и это помогает не исчерпать свои ресурсы раньше, чем нужно, и не отвлекаться на вопрос, когда это закончится. Тогда пара может фокусироваться на своих отношениях и чувствах.
Есть разница, когда ты не знаешь, куда плывешь в море, и когда ты видишь берег. Это очень изменяет ситуацию.
Есть разница, когда ты не знаешь, куда плывешь в море, и когда ты видишь берег. Это очень изменяет ситуацию.
Можно также придумать определенные ритуалы и выстроить систему, чтобы видеться друг с другом. Таким образом, отношения на расстоянии становятся более жизнеспособными и смогут прожить еще больший срок, чем могло потребоваться.
В то же время отношения на расстоянии с неопределенным сроком имеют потенциал быть сложными, поскольку ты не знаешь, чем они закончатся и когда это будет.
Верят в то, что все возможно, даже создатели мобильных приложений. А также помогают влюбленным, оказавшимся в разных уголках мира. Читай, какие украинские приложения для влюбленных помогут парам не потерять связь.
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