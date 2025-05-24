Неспокій на рівні клітин: що таке оксидативний стрес та як його зменшити

Управління психічним здоров’ям широко обговорюється у суспільстві. Нас заохочують займатися спортом, вести щоденник та практикувати щоденні прояви любові до себе.

Та що робити, коли це не допомагає, а вся проблема в оксидативному стресі на клітинному рівні? Real Simple розпитали у психологів, що таке оксидативний стрес, звідки він береться та як його побороти.

Оксидативний стрес: що це та звідки береться

Коли внутрішня система організму не встигає боротися з різними пошкодженнями, виникає стрес, який називають оксидативним.

Як пояснює терапевтка з соматичної тривожності та травм Шеріл Гроскопф, зазвичай організм виробляє вільні радикали (нестабільні молекули) як побічний продукт повсякденних процесів — дихання, травлення, тренувань і навіть мислення.

Однак, коли наша внутрішня система перевантажується, ці вільні радикали та антиоксиданти виходять з рівноваги, що призводить до пошкодження ДНК, запалення та гіперчутливості нервової системи.

Традиційний для нашого повсякдення стрес, наприклад, дотримання дедлайнів та конфлікти, підвищують рівень кортизолу та викликає стрес на рівні клітин.

Більш схильними до оксидативного стресу є перфекціоністи, трудоголіки, люди з хронічними захворюваннями та ті, чиє дитинство минуло в хаотичному середовищі.

Як і традиційний стрес, наші обставини є основними показниками функціонування внутрішньої системи.

Як зменшити оксидативний стрес: 5 дієвих способів

Поради не стануть чимось новим, проте можуть суттєво зменшити вплив цього стресу на організм.

Харчуйся збалансовано та поживно

Віддавай перевагу овочам та фруктам, а також не забувай про білки, жири та вуглеводи. Хоча поживна дієта є неодмінною частиною будь-якого здорового способу життя, вона також відіграє певну роль у керуванні стресом.

Спи достатню кількість годин

Якісний сон допомагає нервовій системі відновлюватися протягом ночі. Під час глибокого сну організм активізує процеси очищення клітин, які безпосередньо протидіють оксидативному стресу.

Не пропускай прийоми їжі

Організм ризикує отримати шкоду від швидкого перекусу та без повноцінного обіду. Під час таких прийомів їжі падає рівень цукру, що збільшує рівень кортизолу та дорівнює збільшенню оксидативного стресу.

— Якщо ти їси як білка та виживаєш за рахунок кави, твій організм постійно реагує на стрес. Їж продукти з білками, жирами та вуглеводами. Не чекай, поки почнеш тремтіти або відчувати голод, — радить Шеріл Гроскопф.

Уникай емоційного пригнічення

Особливо це стосується стримування емоцій. Це посилює запалення в організмі й, як наслідок, оксидативний стрес. Натомість вчасна обробка гніву, горя, страху та інших емоцій його зменшує.

Для цього можна завести щоденник, поговорити з другом чи записатися до психолога.

Подбай про свій простір

Погана якість повітря, флуоресцентне освітлення, навіть телефон, який цілодобово надсилає сповіщення — усе це викликає вироблення кортизолу.

Зроби свій простір комфортнішим. Провітрюй приміщення, придбай очищувач повітря, зроби освітленням приємнішим для очей та додай інші корисні речі.

А що робити, коли від стресу все тіло стає, як пружина? Зібрали поради для таких випадків.

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