Поради

“Від стресу почуваюсь дуже напруженим (-ою). Як заспокоїтися та відчути розслаблення?”

Відповідає
Світлана Ройз
Світлана Ройз

Дитяча сімейна психологиня

Сергій Єременко 01 Травня 2025, 20:00
“Від стресу почуваюсь дуже напруженим (-ою). Як заспокоїтися та відчути розслаблення?”
Фото Unsplash

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